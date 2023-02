Paranoid - horror psychologiczny twórców Agony i Succubus. Tym razem obędzie się jednak bez piekielnej tematyki

Madmind to polskie studio, które do tej pory dostarczyło graczom takich tytułów jak Agony (2018) czy Succubus (2021). Obie te produkcje były pierwszoosobowymi grami akcji umieszczonymi w tym samym, piekielnym uniwersum. Sporo było tu brutalności, erotyzmu czy walk, i choć brzmi to całkiem nieźle (kto nie lubi brutalności, erotyzmu i walk ;)), to ostatecznie wyszło "tak se". Inaczej (lepiej) zapowiada się jednak Paranoid - kolejna produkcja polskiego studia.

Polskie studio Madmind opublikowało trailer gry Paranoid, który to zaprasza do zapoznania się z wersją demonstracyjną tej produkcji. Demo będzie dostępne na Steamie już za kilka dni.

Gra pt. Paranoid opowie historię Patricka Calmana, 31-letniego mężczyzny, który stracił całą swoją rodzinę w tajemniczych okolicznościach (morderstwa, zniknięcia, itp). Trauma związana z utratą najbliższych zniszczyła psychikę Patricka i sprawiła, że jego własne mieszkanie stało się dla niego więzieniem. Jedynym członkiem rodziny Patricka, który pozostał przy życiu jest jego zaginiona siostra, której nie widział od ponad 10 lat. Pewnego dnia odbiera on telefon, a głos w słuchawce wydaje się należeć do jego siostry. Ta zapowiada swój przyjazd. Całe wydarzenie sprawia, że nasz bohater musi przełamać swoje dotychczasowe życie w izolacji, narażając się na koszmarne doświadczenia z pogranicza szaleństwa.

To tyle, jeśli chodzi o fabułę, ale jeśli zapoznacie się z najnowszym trailerem gry (powyżej), dostrzeżecie z pewnością wspólne mianowniki z grami takimi jak chociażby Layers of Fear (chyba nie przesadzę, gdy zauważę, iż tytuł ów wyznaczył konkretny kierunek innym grom z gatunku pierwszoosobowych survival horrorów). Jak dla mnie, tytuł wygląda dużo bardziej zachęcająco niż wspomniane Agony czy Succubus, ale to nie koniec dobrych informacji, ponieważ już 6. lutego na Steamie dostępne będzie demo gry. Dzięki temu każdy z nas będzie mógł sprawdzić, czy jest to produkcja rzeczywiście godna uwagi. Z kolei premiera pełnej wersji gry planowana jest na Halloween tego roku.

Źródło: Community Villa