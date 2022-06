Green Hell VR już dostępne w wersji na Steam. Polski symulator przetrwania w dżungli z jeszcze lepszą grafiką

Przed dwoma miesiącami na gogle wirtualnej rzeczywistości Meta Quest 2 trafiła gra pt. Green Hell VR Quest Edition. Już teraz miłośnicy VR-u mają szansę zagrać w ten tytuł z jeszcze lepszą oprawą graficzną. Gra trafiła bowiem na platformę Steam. Steamowa wersja to jednak nie tylko lepsza grafika. Deweloperzy z Incuvo skorzystali z dodatkowego czasu, by zwiększyć realizm za pomocą stworzonych specjalnie z myślą o wersji PC VR mechanik rozgrywki i większego terenu do eksploracji.

Green Hell VR podbiło już serca odważnych poszukiwaczy przygód korzystających z platformy Meta Quest i znalazło się na szczycie list bestsellerów sklepu Oculus. Gracze stykają się tu z mocą amazońskiej dżungli, prowadząc antropologa Jake’a Higginsa w poszukiwaniu jego żony Mii po tym, jak rozdzielił ich zagadkowy splot wydarzeń. Korzystając tylko z połączenia radiowego z Mią, Jake musi wytyczyć sobie drogę przez las zapamiętując elementy krajobrazu, rozróżniając pomocne rośliny i zwierzęta od tych niebezpiecznych, czy monitorując stan swojego zdrowia fizycznego i psychicznego. Wielu szczegółów udzieli Wam zresztą poniższy, premierowy trailer:

Sprawne używanie ponad 60 różnych mechanik rozgrywki jest nieodzowne, by móc przetrwać w dżungli – wcielając się w Jake'a będziemy więc musieli się leczyć, tworzyć przedmioty, budować, polować, walczyć itd. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej na temat gry, zapraszam do naszej krótkiej recenzji, która powstała w oparciu o gogle Meta Quest 2. A jeśli zainteresowała was wersja steamowa (dzięki której zagramy także na goglach od HTC czy Valve), to warto wiedzieć, że gra jest obecnie w promocji. Mianowicie do 16 czerwca decydując się na jej zakup, zamiast 89,99 zł zapłacimy 80,99 zł. Gra oferuje polskie napisy i zapewni zabawę na dziesiątki emocjonujących godzin. Z okazji steamowej premiery VR-owej wersji gry, twórcy przygotowali także kolejną promocję. Kupując oryginalne Green Hell (nie VR-owe) wraz z wersją VR, za taki pakiet zapłacimy 20% mniej niż kupując obie gry oddzielnie.

