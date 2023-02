Tekken 8 na nowych zapowiedziach. Bandai Namco prezentuje Ninę Williams i mechanikę gry w bijatyce

Choć nadchodząca odsłona kultowej serii bijatyk nie otrzymała jeszcze żadnej konkretnej daty premiery, dotychczas zaprezentowane materiały wyglądają całkiem zachęcająco. Ostatnio zaś Bandai Namco nie omieszkało pokazać naprawdę bardzo wiele w trakcie finałów Tekken World Tour 2022. Otrzymaliśmy aż dwie zapowiedzi, z czego jedna to dość klasyczna prezentacja postaci, druga zaś stanowi szeroko zakrojoną rozpiskę dotyczącą mechaniki gry.

Bandai Namco wypuściło pokaz nowej wersji Niny Williams, a wraz z nią trwającą ponad 35 minut demonstrację mechaniki Tekken 8 z udziałem tłumaczących wszystko deweloperów.

Na sam pierwszy ogień rzućmy pokaz jednej z najpopularniejszych wojowniczek w historii serii. Nina Williams wymieniła strój panny młodej z poprzedniej części na znacznie mniej rzucające się w oczy przebranie. Ze wszystkich jej wcieleń to zdecydowanie należy do bardziej subtelnych, a ciekawym dodatkiem są dwa pistolety a la Lara Croft. Jak widać, będą one niezwykle przydatne jako część rozbudowanych kombinacji ciosów, a nawet do ataków zamykających walkę. Jej agresywne ataki wieńczy ciekawe natarcie, w wyniku którego obity i ostrzelany seriami oponent dostaje potężny cios prosto w klatkę piersiową.

Najważniejszą częścią była oczywiście dość kompleksowa, podzielona na bloki tematyczne prezentacja mechanik w grze. Powracają Rage System i Rage Arts - choć to drugie ma stać się wyjściową komendą, zamiast dotychczasowej indywidualnej kombinacji dla każdej postaci. Bardzo istotna wydaje się być zachęta do agresywnej walki poprzez chociażby mechanikę Recoverable Gauge, którą możemy znać z Tekken Tag Tournament. Dzięki niej otrzymamy szansę na częściowe odzyskanie dopiero co utraconych punktów życia po odpowiednio szybko przeprowadzonym kontrataku. Dodajmy do tego Heat System, czyli działający przez kilka sekund tryb zwiększający nasze możliwości ofensywne w przypadku aktywnej postawy. Wprowadzony zostanie też tryb Special, ułatwiający wykonywanie combosów bardziej początkującym graczom. Twórcy stawiają zatem na niższy próg wejścia i agresywniejsze potyczki.

Źródło: WCCFtech