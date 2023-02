Cyberpunk 2077 doczeka się modyfikacji HD Reworked Project. Halk Hogan bierze się za podobny projekt co w Wiedźminie 3

Jednym z najpopularniejszych projektów modyfikacji graficznych do gry Wiedźmin 3: Dziki Gon był bez wątpienia HD Reworked Project, autorstwa Halka Hogana. Przerobił on mnóstwo tekstur zarówno podłoży jak również obiektów, dzięki czemu prezentowały one znacznie lepszy poziom. Teraz Halk Hogan potwierdził, że podobna modyfikacja jest przygotowywana dla Cyberpunka 2077. Pierwszy zwiastun modyfikacji został właśnie opublikowany, dzięki czemu możemy zobaczyć zmiany względem oryginału.

Halk Hogan poinformował o trwających pracach nad modyfikacją HD Reworked Project dla gry Cyberpunk 2077. Podobna modyfikacja jest dostępna dla Wiedźmina 3 i to jeden z najpopularniejszych modów produkcji.

Cyberpunk 2077, zwłaszcza na PC i najwyższych ustawieniach graficznych, prezentuje się wciąż bardzo dobrze. Nigdy nie jest jednak tak, że nie może być jeszcze lepiej. W bazowej wersji gry można się w wielu miejscach natknąć na elementy otoczenia lub podłoża, których tekstury prezentują co najwyżej przeciętny poziom. Dzięki modyfikacji HD Reworked Project, tekstury w najnowszej produkcji CD Projekt RED prezentują znacznie wyższy poziom wykonania.

W niespełna 3-minutowym materiale możemy zobaczyć kilkanaście wybranych przykładów. Prace nad HD Reworked Project dla Cyberpunka 2077 obecnie nadal trwają, jednak Halk Hogan potwierdził, że modyfikacja zadebiutuje "wkrótce". Prace zapewne są już na zaawansowanym etapie i być może cały projekt ujrzy światło dzienne jeszcze przed premierą dodatku Phantom Liberty. Tymczasem zachęcamy do obejrzenia materiału wideo z porównaniem bazowej gry oraz wersji z zainstalowaną modyfikacją graficzną.

Źródło: YouTube Halk Hogan