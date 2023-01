Cyberpunk 2077 oficjalnie z aktualizacją dodającą DLSS 3. Karty graficzne NVIDIA GeForce RTX 4000 zyskają sporo FPS-ów

Wraz z pierwszą prezentacją karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4090 oraz architektury Ada Lovelace, producent GPU pokazał również możliwości techniki DLSS 3 z funkcją Frame Generator. Jednym z przykładów zastosowania DLSS 3 była popularna gra Cyberpunk 2077. W późniejszym czasie testerzy kart GeForce RTX 4000 otrzymali dostęp do aktualizacji gry, która aktywowała możliwość wykorzystania nowej wersji techniki upscalingu obrazu. Teraz CD Projekt RED oficjalnie wprowadza DLSS 3 dla wszystkich posiadaczy kart GeForce RTX 4000.

Jedną z kluczowych cech DLSS 3 jest technologia o nazwie Frame Generation napędzana przez akcelerator Optical Flow, będący częścią Tensorów 4. generacji. Zadaniem akceleratora Optical Flow jest przekazywanie danych o ruchu pikseli z kolejnych klatek do sieci neuronowej DLSS, generując kolejne klatki na układzie GPU, co ma wpływać na zauważalne zwiększenie wydajności w scenariuszach, gdzie to procesor odgrywa istotną rolę. Wykorzystanie DLSS 3 wraz z Frame Generator pozwala na znaczące zwiększenie liczby klatek na sekundę.

Ze względu na ścisłe powiązanie Frame Generator z 4. generacją procesorów Tensor, skorzystanie ze wszystkich możliwości DLSS 3 możliwe jest do wykorzystania wyłącznie na kartach graficznych NVIDIA GeForce RTX 4000. Kolejną grą, która skorzysta z tych możliwości jest Cyberpunk 2077. Studio CD Projekt RED opublikowało właśnie aktualizację dla swojej produkcji. Teraz DLSS 3 będzie dostępny nie tylko dla testerów, ale i dla pozostałych graczy. Aktualizacja wprowadza również wsparcie dla techniki NVIDIA Reflex - tutaj skorzystają wszyscy posiadacze kart GeForce RTX, jak również starsze generacje Turing (GTX 16), Pascal oraz Maxwell.

An update for #Cyberpunk 2077 is out on PC. It adds support for NVIDIA DLSS 3 and NVIDIA Reflex on compatible hardware.



Support article on DLSS: https://t.co/yGoihGDVMZ



Note: If you're using GOG GALAXY, please make sure to update the app. pic.twitter.com/GiUc8XPVLW