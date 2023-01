NVIDIA GeForce NOW w planie Ultimate wykorzysta karty graficzne GeForce RTX 4080. Atomic Heart z DLSS 3 na premierę

Dzisiejsza prezentacja GeForce Beyond przyniosła nam oficjalną prezentację karty graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti oraz nowej generacji układów graficznych GeForce RTX 4000 Laptop GPU. Nie były to jednak wszystkie zapowiedzi związane z graniem, bowiem NVIDIA postawiła również dość mocny akcent na chmurę i swoją usługę GeForce NOW, która nieustannie się rozwija. Nieoczekiwanie ogłoszono dzisiaj przejście na nowe serwery, wykorzystujące układy graficzne Ada Lovelace. Plan RTX 4080 zastąpi dotychczasowy model RTX 3080.

NVIDIA zapowiedziała nowy plan subskrypcji GeForce NOW - Ultimate RTX 4080, wykorzystujący układy graficzne Ada Lovelace. Co ciekawe, cena abonamentu nie zmienia się, a konta graczy posiadających dotychczasową subskrypcję RTX 3080 zostają przekonwertowane na nowy plan. Podczas konferencji GeForce Beyond zaprezentowano ponadto zjawiskowy zwiastun gry Atomic Heart. Gra na PC skorzysta z Ray Tracingu oraz DLSS 3.

Widać dobrze, że wraz z nową zapowiedzią dla abonamentu GeForce NOW, NVIDIA chce przekonać do swojej usługi jeszcze większą liczbę graczy. I trzeba przyznać, że zastosowane ruchy mogą tym razem pomóc w tym. Dotychczasowy plan RTX 3080 zakładał m.in. grę w Quad HD w 120 klatkach na sekundę, a w przypadku korzystania z przystawki NVIDIA Shield umożliwiał grę w 4K przy 60 FPS i z HDR. Teraz NVIDIA wycofuje ten plan, a w jego miejsce zostanie umieszczony wariant Ultimate RTX 4080, gdzie do grania zostaną wykorzystane nowe serwerownie "RTX 4080 SuperPOD", gdzie dla każdego użytkownika planu zostanie wydzielone 64 TFLOPS-ów mocy FP32.

Nowy tryb umożliwi teraz granie w maksymalnie 240 Hz, z aktywną funkcją NVIDIA Reflex, co ma wprowadzić jeszcze niższe opóźnienia względem wcześniejszego planu. Ze względu na wykorzystanie architektury Ada Lovelace, gracze z planem Ultimate RTX 4080 mogą również liczyć na użycie techniki DLSS 3 wraz z Frame Generation nawet na budżetowym laptopie czy skromnym zestawie komputerowym. Ada Lovelace to także 3. generacja rdzeni RT, które zwiększają wydajność po włączeniu śledzenia promieni. NVIDIA potwierdziła, że gracze posiadający dotychczas plan RTX 3080 zostają już przerzucani na nowy wariant Ultimate, natomiast cena nie ulegnie zmianie. Miesięczny abonament będzie wynosił 99 złotych lub 490 złotych przy wykupieniu dostępu od razu na 6 miesięcy. A na deser podajemy Wam świeże trailery z gier Atomic Heart oraz Witchfire, które na premierę będą oferować wsparcie dla techniki NVIDIA DLSS 3. Trzeba przyznać, że zwłaszcza Atomic Heart z włączonym Ray Tracingiem prezentuje się naprawdę dobrze.

