La Quimera - gra otrzymała kiepskie pierwsze recenzje, po czym została wycofana na kilka godzin przed premierą

Przekładanie daty premiery to dosyć powszechny zabieg - szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę ostatnie lata. O ile zatem sam ten fakt nikogo specjalnie nie dziwi, o tyle już okoliczności mogą mieć pewien wpływ na odbiór sytuacji. Reburn to studio uformowane z byłych członków 4A Games - czyli ekipy pracującej nad serią Metro. La Quimera zapowiadana była jako obiecujący FPS w realiach SF z ciekawą narracją. Tymczasem doszło do nie lada falstartu.

25 kwietnia La Quimera otrzymała pierwsze recenzje. Okazały się bardzo negatywne, a twórcy anulowali datę premiery na ostatnią chwilę.

W pierwszej połowie kwietnia Reburn zorganizowało beta testy swojej gry. Już wtedy niewątpliwie obnażono bolączki FPS-a, ale nawet nie zająknięto się w kwestii zmiany terminu premiery. Co więcej, na krótko przed nią jeszcze wspominano w mediach społecznościowych, że La Quimera niebawem się pojawi - a to przecież nie jest tak, że mamy sezon ogórkowy. W samym dobiegającym końca tygodniu pojawił się remaster Obliviona i jedna z największych pozytywnych niespodzianek dotychczasowego roku, czyli Clair Obscur: Expedition 33. Niemniej recenzenci dostali swoje kopie, więc wydawało się, że wszystko jest już przesądzone...

Doszło jednak do nietypowego zwrotu akcji. Recenzji pojawiła się ledwie garstka, ale można powiedzieć, że zmasakrowały projekt, między innymi wprost nazywając go niekompletnym. Kampanię da się podobno przejść niezwykle szybko, grafika nie dorasta do pięt wstępnym materiałom, do tego w La Quimera pełno jest problematycznych bugów, a rozgrywka po prostu się nie broni. Reburn zaskoczyło większość osób, bo po prostu... anulowało premierę na czas nieokreślony na kilka godzin przed planowanym wejściem na rynek. Wieściami podzielili się na Discordzie, uzasadniając je potrzebą dopracowania gry. Cóż, trzeba przyznać, że to mało zachęcający start, ale być może dopuszczenie do debiutu tej pozycji wiązałoby się z jeszcze większą kompromitacją. Nie zmienia to faktu, że i tak wygląda to mało profesjonalnie i zrehabilitowanie się może być zaiste nie lada wyzwaniem.

Źródło: DSOGaming, WCCFtech