Clair Obscur: Expedition 33 - pojawiły się pierwsze recenzje. Jedna z najlepiej ocenianych gier 2025 roku

Powoli zamyka się pierwszy kwartał roku i trzeba przyznać, że działo się całkiem sporo. Kilka tygodni pozostało nam do premiery kolejnej odsłony Dooma, nim jednak do niej dojdzie, już teraz na rynek wejdzie inny wyczekiwany hit. Sandfall Interactive przygotowało swój debiutancki tytuł, który robił spore wrażenie pierwszymi materiałami. Nim wszyscy będą mogli go sprawdzić, zdążyła już to zrobić część recenzentów. I efekty mówią same za siebie.

Pierwsze recenzje Clair Obscur: Expedition 33 wskazują na to, że niebawem pojawi się jedna z najlepszych gier roku.

Jeżeli chodzi o ten tydzień, na razie największym zainteresowaniem cieszy się oczywiście świetnie przyjęty remaster Obliviona, ale wygląda na to, że nie powinniśmy ignorować wychodzącej właśnie mieszanki elementów jRPG i akcji. Clair Obscur: Expedition 33 to gra od zupełnie nowego studia, ale wypuszczane do tej pory trailery pozwalały wierzyć, że czeka nas jeden z bardziej dopracowanych projektów tego roku - a opinie garstki osób, która mogła wstępnie go ograć, jedynie to potwierdziła. Pierwsze recenzje także nastrajają pozytywnie.

Zarówno teksty poświęcone wersji PC, jak i Xbox oraz PlayStation wskazują na to, że pojawia się jeden z kandydatów do gry roku. Patrząc na tytuły z ostatnich miesięcy, jak dotąd jedynie Blue Prince może pochwalić się minimalnie lepszymi ocenami. Clair Obscur: Expedition 33 zostawiło w tyle pod tym względem chociażby Split Fiction. Doceniono zarówno fabułę, jak i znakomicie napisane postacie, czy piękną oprawę graficzną. Na uwagę zasługuje rzecz jasna system walki, mający nawiązywać do np. serii Final Fantasy, ale jednocześnie bazujący na własnych ideach, oraz całkiem porządna optymalizacja pomimo problematycznego dla wielu twórców Unreal Engine 5 - i tylko w nielicznych miejscach wspomniano o drobnych przycięciach. Kluczowy będzie odbiór ze strony graczy, ale póki co trudno znaleźć jakiekolwiek negatywne głosy.

