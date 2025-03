Clair Obscur: Expedition 33 - blisko godzinny gameplay jednej z najbardziej obiecujących gier wiosny

Przed nami kolejne interesujące tygodnie, jeśli chodzi o premiery. Niebawem pojawi się chociażby Assassin's Creed Shadows, któremu jednak nie będzie łatwo zjednać sobie graczy. Ostatnio wręcz znacznie więcej mówi się chociażby o grze Sandfall Interactive, która pojawi się pod koniec kwietnia. Wybrane osoby mogły zresztą niedawno ograć demo Clair Obscur: Expedition 33 i w większości nie szczędzą pochwał. A wypuszczane materiały zdają się to potwierdzać.

Clair Obscur: Expedition 33 otrzymało nowy gameplay, będący prezentacją wersji demo nadchodzącego turowego jRPG.

Wersja demonstracyjna Clair Obscur: Expedition 33 nie została ostatecznie powszechnie udostępniona, ale przynajmniej wrzucane materiały czy to od zdających relację poszczególnych youtuberów, czy samego studia są wystarczająco wyczerpujące, by móc wstępnie wyrobić sobie opinię, czy to nas interesuje. Nie mamy bowiem do czynienia ze zwykłym turowym jRPG. Wielką siłą projektu Sandfall będą wprowadzone pomiędzy to wszystko akcje w czasie rzeczywistym. A poniższy gameplay całkiem nieźle to pokazuje w praktyce.

Udostępniony fragment pozwala zobaczyć zarówno kilka potyczek, jak i pewne skrawki narracji w Clair Obscur: Expedition 33. Poznajemy na przykład jedną z głównych postaci - wciela się w niego Charlie Cox, aktor znany przede wszystkim z roli Daredevila w kolejnych sezonach na platformie Netflix, a teraz swoistej kontynuacji na Disney+, która dopiero co zresztą zadebiutowała. Obok niego głosów użyczą m.in. Andy Serkis, Ben Starr - Clive z Final Fantasy XVI - a także zaciąg z Baldur's Gate 3: Jennifer English (Shadowheart) oraz Devora Wilde (Lae'zel).

Uwagę od początku zwraca przepiękna, malownicza grafika i nienaganny design świata - pozostaje mieć nadzieję, że twórcy poradzą sobie z Unreal Engine 5. Poza eksploracją i paroma całkiem istotnymi cutscenkami (warto nawet je przeskakiwać, jeżeli chcecie wejść później w rozgrywkę "na czysto"), widzimy też sporo turowych potyczek, które mogą robić niemałe wrażenie swoją złożonością. No i cóż, wplecione zręcznościowe elementy sprawią, że raczej nie będziemy narzekali na statyczność. Szykuje się spory hit - ale przekonamy się o tym w pełni 24 kwietnia, gdy pecetowcy oraz posiadacze konsol PS5 i Xbox Series X|S dostaną grę.

