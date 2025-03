Assassin's Creed Shadows ze szczegółowym omówieniem trybów działania na PlayStation 5 oraz PlayStation 5 Pro

Za dwa tygodnie odbędzie się premiera gry Assassin's Creed Shadows na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series. Można mieć mnóstwo wątpliwości co do decyzji, jakie Ubisoft podjął w związku z najnowszą grą, jednak to nadal będzie jedna z większych premier tego roku. Wymagania sprzętowe komputerowej wersji zostały opublikowane już jakiś czas temu, jednak nie wiedzieliśmy jak gra sprawdzi się na konsolach. Nowy wpis na blogu PlayStation rzuca światło na kwestię działania produkcji na urządzeniach Sony.

Assassin's Creed Shadows będzie działał w trybach Quality i Performance zarówno na PlayStation 5 jak i PlayStation 5 Pro. Jednak tylko ta druga zrobi pełny użytek z zaimplementowanego Ray Tracingu.

Na blogu PlayStation pojawił się wpis Ubisoftu dotyczący nadchodzącej gry Assassin's Creed Shadows. Omawia on nowy gameplay (podajemy go poniżej), w którym prezentowane są różnice w rozgrywce pomiędzy Yasuke oraz Naoe. Nas jednak bardziej interesuje kwestia działania gry na konsolach PlayStation 5 (Pro). Oba urządzenia otrzymają po trzy tryby obrazu: Quality, Balanced oraz Performance, przy czym nawet na PS5 Pro nie można liczyć na natywną rozdzielczość 4K - każdy z trybów oferuje skalowane 4K. W trybach jakości możemy oczekiwać 30 klatek na sekundę, w zbalansowanym (wymagającym wyświetlacza 120 Hz oraz HDMI 2.1) - w 40 FPS-ach, natomiast w trybie wydajności - w 60 klatkach.

Tryby obrazu w AC: Shadows PlayStation 5 PlayStation 5 Pro Quality Skalowane 4K

30 FPS

Standard Ray Tracing* Skalowane 4K

30 FPS

Extended Ray Tracing* Balanced (wymaga ekranu 120 Hz oraz dostępu do HDMI 2.1) Skalowane 4K

40 FPS

Standard Ray Tracing Skalowane 4K

40 FPS

Extended Ray Tracing Performance Skalowane 4K

60 FPS

Selective Ray Tracing* Skalowane 4K

60 FPS

Standard Ray Tracing

Standard Ray Tracing - implementacja globalnego oświetlenia, bazującego na śledzeniu promieni, dla rozproszonego oświetlenia na całej mapie gry.

Extended Ray Tracing - pełna implementacja globalnego oświetlenia, bazującego na śledzeniu promieni, dla rozproszonego oświetlenia oraz odbić na całej mapie gry

Selective Ray Tracing - implementacja globalnego oświetlenia, bazującego na śledzeniu promieni, dla rozproszonego oświetlenia w lokacji Hideout

Największą różnicą będzie podejście do Ray Tracingu. Tylko PlayStation 5 Pro i to w trybie Quality, zaoferuje pełną obsługę RT - mowa o implementacji globalnego oświetlenia dla rozproszonego światła oraz odbić dla każdego miejsca na mapie. Standardowy Ray Tracing zachowuje RTGI dla świata, z wyłączeniem odbić. Z kolei selektywny Ray Tracing wykorzystuje globalne oświetlenie, oparte na śledzeniu promieni, dla rozproszonego oświetlenia tylko w naszej bazie wypadowej (tzw. Hideout), z kolei pozostały świat gry będzie się opierał na klasycznej rasteryzacji. Spodziewamy się, że Xbox Series X zaoferuje takie same tryby obrazu co podstawowy PS5.

Źródło: Sony, Ubisoft