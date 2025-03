Assassin's Creed Shadows trafi na urządzenia Apple z procesorami ARM z serii M już w dniu premiery. Nadchodzi też inny duży tytuł

Ubisoft i Assassin’s Creed Shadows mają za sobą burzliwą historię, a być może równie trudne chwile czekają ich w przyszłości, ponieważ dla francuskich deweloperów gra ta jest niejako ostatnią deską ratunku na rynku. Przesunięcie premiery z pewnością ma na celu dopracowanie produktu, choć spotkało się z niezadowoleniem części graczy. Dzięki temu jednak tytuł z uwielbianej serii zadebiutuje jednocześnie na urządzeniach Apple wyposażonych w procesory z serii M.

Assassin’s Creed Shadows trafi na urządzenia Apple z procesorami ARM z serii M już w dniu premiery 20 marca 2025 roku. Wkrótce powinniśmy również zobaczyć natywną wersję Cyberpunka 2077 dla systemu macOS.

Apple oficjalnie ogłosiło, że Assassin’s Creed Shadows od Ubisoftu trafi na macOS już w dniu premiery – 20 marca 2025 roku. Tego samego dnia gra zadebiutuje również na PC oraz konsolach Xbox i PlayStation. Choć to świetna wiadomość dla osób, które lubią po pracy zrelaksować się przy grach, jest pewien haczyk. Tytuł będzie dostępny wyłącznie w Mac App Store w cenie 70 dolarów (około 271 zł). Pełna obsługa wszystkich opcji graficznych będzie możliwa wyłącznie na urządzeniach z procesorami M4, czyli najnowszych komputerach Mac i laptopach MacBook. Jednak jeśli nie zależy nam na ray tracingu, gra powinna bez problemu działać także na starszych modelach z układami M1, M2 oraz M3. Niestety, Assassin’s Creed Shadows nie będzie dostępne na iPadach, w tym na najnowszych modelach.

Jest to zatem zupełnie inne podejście niż to, które ma polskie studio CD Projekt RED. Już wkrótce powinniśmy zobaczyć natywną wersję Cyberpunka 2077 na macOS, co sugerują wpisy w logach SteamDB. Wynika z nich, że 25 i 27 stycznia 2025 r. do magazynu kodu dodano kilkanaście nowych repozytoriów oznaczonych dopiskiem „macOS”. Ich liczba już miesiąc temu pozwalała na uruchomienie zarówno podstawowej wersji gry, jak i wszystkich dostępnych opcji lokalizacyjnych. Dodatkowo w opcjach uruchamiania pojawił się trzeci wariant, zaprojektowany specjalnie dla urządzeń z systemem macOS. Jak potwierdzili deweloperzy, port gry trafi zarówno do Apple App Store, jak i na platformę Steam. W przeciwieństwie do produkcji Ubisoftu Cyberpunk 2077 ma jednak działać wyłącznie na procesorach ARM z serii M4. Na ten moment trudno ocenić wydajność obu tytułów w wersjach natywnych na macOS, ale nie da się zaprzeczyć, że układy graficzne w wersjach Pro, Max i Ultra z ostatnich lat są w stanie sprostać nawet najbardziej wymagającym tytułom, oferując płynną rozgrywkę.

Źródło: Apple, TechPowerUp, XDA-Developers