Assassin's Creed Shadows - Ubisoft ponownie przekłada premierę. W tle widmo potencjalnej sprzedaży firmy

Jeszcze kilka lat temu perspektywa stworzenia nowej gry serii w takim klimacie zostałaby przyjęta ze sporym entuzjazmem. Mało tego, nieraz można było gdzieś usłyszeć lub przeczytać, że ktoś chciałby powalczyć asasynem w Japonii. Teraz jednak spojrzenie na tę sytuację uległo znaczącym zmianom. Ubisoft przeżywa prawdopodobnie najgorszy okres w swojej historii, a w zasadzie każdy ich projekt wykoleja się finansowo, jest ostro krytykowany, albo jedno i drugie. Nie inaczej sytuacja prezentuje się z AC Shadows, które w dodatku nie pojawi się w lutym. Na domiar wszystkiego ponownie mówi się o niepewnej przyszłości firmy.

Assassin's Creed Shadows został ponownie przeniesiony - tym razem na 20 marca. Ponownie podniesiony jest również temat ewentualnej sprzedaży Ubisoftu, o którym wspomina się od dłuższego czasu.

Pod koniec września ubiegłego roku zaplanowana na jesień premiera Assassin's Creed Shadows została przeniesiona na 14 lutego. I teraz, gdy już wydawało się, że powoli czekamy na pierwsze recenzje, a następnie opinie graczy, Ubisoft znów zaskoczyło. Jak się okazuje, deweloperzy mają potrzebować jeszcze kilku tygodni na dopracowanie tytułu, by docelowo dostarczyć jakościowy produkt. Niebawem mamy również otrzymać kolejne informacje. Ale to bynajmniej niejedyna paląca kwestia tycząca się francuskiego molocha.

Premiera gry Assassins Creed Shadows zostaje przesunięta na 20 marca 2025. pic.twitter.com/z5CNQ5AITw — Ubisoft Polska (@UbisoftPL) January 9, 2025

Co więcej, pojawiły się także informacje o zatrudnieniu specjalnych doradców, aby ocenić potencjalne opcje sprzedaży - coś, o czym przebąkiwano jeszcze w ostatnich miesiącach ubiegłego roku. Cały proces będzie nadzorowany przez niezależną Radę Dyrektorów. Ponadto klęski czy to Star Wars Outlaws, czy sieciowego XDefiant naraziły firmę na spore straty, co zmusza ją do redukcji kosztów. Rok fiskalny 2025/26 ma przynieść ponad 200 milionów dolarów oszczędności względem 2022/23, w dużej mierze dzięki grudniowemu zamknięciu trzech studiów, które mocno obciążały Ubisoft. Oczywiście dalsze kroki są również uzależnione od tego, czy Assassin's Creed Shadows przyniesie zyski i jakie one będą. CEO Yves Guillemot gorąco przekonuje w swoim oświadczeniu, że kolejne przesunięcie ma pomóc we wprowadzeniu poprawek mających zadowolić graczy, ale coraz trudniej jest w takie słowa wierzyć...

Źródło: WCCFtech, Ubisoft Polska (Twitter/X)