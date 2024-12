Assassin's Creed Shadows nie zadebiutuje w tym roku. Ubisoft potrzebuje więcej czasu i potwierdza nową datę premiery

Assassin's Creed Shadows miał być jedną z największych premier na rynku gier w tym roku. Ubisoft ma spore oczekiwania po nowej części popularnej sagi, która po raz pierwszy zabierze nas w okres Feudalnej Japonii. Po nie do końca udanej (delikatnie mówiąc) premierze Star Wars Outlaws, najwyraźniej ktoś w Ubisofcie zauważył, że nowy Asasyn musi wyjść w lepszym stanie technicznym. Z tego względu zdecydowano się przełożyć premierę na przyszły rok.

Assassin's Creed Shadows nie zadebiutuje w tym roku. Ubisoft ogłosił oficjalnie opóźnienie premiery do 14 lutego 2025 roku.

Assassin's Creed Shadows to największy projekt Ubisoftu spośród wszystkich gier z tej marki, ale jednocześnie to produkcja, która od samego początku ma wizerunkowe problemy (umieszczenie czarnoskórego Yasuke jako jednej z dwóch głównych postaci wywołało mnóstwo kontrowersji i w sumie nie jest to żadnym zaskoczeniem). Udana premiera nowego Assassin's Creed jednocześnie jest teraz największym priorytetem dla Ubisoftu i firmie najwyraźniej zależy, aby stan techniczny gry na premierę był na lepszym poziomie niż ostatnio wydany Star Wars Outlaws. To również nie jest zaskakujące, bo Outlaws prezentuje się fatalnie technicznie.

Assassin's Creed Shadows will now release February 14, 2025. pic.twitter.com/J2ah7kkytW — Assassin's Creed (@assassinscreed) September 25, 2024

Ubisoft opublikował oficjalną wiadomość, w której informuje o przełożeniu daty premiery na 14 lutego 2025 roku, chcąc wykorzystać dodatkowy czas na dopracowanie swojego dzieła. Jednocześnie zdradzono, że Assassin's Creed Shadows w momencie premiery, pojawi się nie tylko na platformie Ubisoft Connect, ale również na Steamie. Oprócz tego gra zadebiutuje w tym czasie na PlayStation 5, PlayStation 5 Pro oraz Xbox Series. Co ciekawe, w tym momencie w przeciągu jednego tygodnia w lutym 2025 roku, zadebiutują aż 3 duże gry: Kingdom Come Delivierance 2 (11 lutego), Assassin's Creed Shadows (14 lutego) oraz Avowed (18 lutego). Chyba pora obstawić, która z tych gier zostanie jeszcze raz opóźniona...

Źródło: Ubisoft