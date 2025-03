Graliśmy w Avowed - nowa gra w świecie Pillars of Eternity będzie dobrym RPG z problematyczną warstwą techniczną

Avowed od studia Obsidian Entertainment zostało zapowiedziane już kilka lat temu, ale gra dopiero teraz wchodzi w finalny etap produkcji, a gracze będą mogli sprawdzić przygodę już za kilka miesięcy. Dokładnie to 18 lutego 2025 roku - wtedy RPG zadebiutuje na PC oraz konsolach Xbox Series, także w abonamencie Xbox Game Pass Ultimate. Podczas targów Gamescom w Kolonii, mieliśmy okazję sprawdzić około 45 minutowy fragment gry, w którym wykonywaliśmy jedno z fabularnych zadań. Z jednej strony Avowed powinien usatysfakcjonować graczy poszukujących dobrej gry z gatunku RPG, jednak z drugiej strony mam sporo zastrzeżeń co do warstwy technicznej.

Podczas targów Gamescom w Kolonii, mieliśmy okazję sprawdzić około 45 minutowy materiał z gry Avowed, przedstawiający nam wykonanie jednego z zadań fabularnych. Po tym co zobaczyłem jestem pewny, że warstwa RPG-owa gry będzie stać na wysokim poziomie. Inaczej odbieram za to stan techniczny - tutaj Avowed na razie otrzymuje żółtą kartkę.

Materiał zaprezentowany nam na targach Gamescom, pozwolił na szersze spojrzenie zarówno na kwestię dialogów, systemów RPG jak i walki i rozwiązywania prostych zagadek środowiskowych w grze Avowed. Tak jak już wiadomo od samego początku, produkcja studia Obsidian Entertainment toczy się w świecie Pillars of Eternity, natomiast w trakcie targów potwierdzono, że fabuła Avowed toczy się już po wydarzeniach z Pillars of Eternity II: Deadfire, stąd też w grze pojawią się pewne odniesienia do tego, co już się wydarzyło w świecie. Fani z pewnością wyłapią wszelkie smaczki, ale nawet nowi gracze nie będą się czuć przesadnie zagubieni, bowiem o konkretnych wydarzeniach i tak będziemy mogli usłyszeć, chociażby w rozbudowanym systemie dialogowym.

Nie jest to przesadą, bo już na początku powyższego materiału z gry widzimy, jak studio Obsidian podeszło do kwestii dialogów. Bierzemy tutaj udział w rozmowie z Sargamisem, wyrocznią służącą bóstwu Eothas. W trakcie rozmowy możemy nacisnąć odpowiedni przycisk, by wywołać historię linii dialogowych, by lepiej zapamiętać to, o czym się wcześniej rozmawiało. W trakcie rozmów, w tekście wyłapiemy pewne charakterystyczne słowa, które oznaczone są innym kolorem. Przed wyborem kolejnej kwestii dialogowej, możemy poprosić o przedstawienie nam szerszego omówienia danego zagadnienia. W przypadku wspomnianej rozmowy z Sargamisem, mowa o przypomnieniu nam historii bóstwa Eothas. Wydaje się być to drobnostką, ale potwierdza, że w trakcie prowadzenia rozmów będziemy mogli w czasie rzeczywistym absorbować bardzo dużą ilość informacji, pomagających nam poznać szerzej prezentowany świat gry, jego wierzenia czy kulturę.

Naszym zadaniem w omawianym fragmencie gry było zarówno odkrycie losów zaginionej ekspedycji jak również odnalezienie pewnego artefaktu, ukrytego w ruinach świątyni. Dojście do miejsca celu na pozór wcale nie jest takie łatwe i tutaj twórcy uwypuklają walor eksploracyjny oraz konieczność bardzo dokładnego badania miejsc, do których chcemy dotrzeć. Choć na pozór wejście do dolnych części zalanego kompleksu świątynnego jest niedostępne, w rzeczywistości możemy odkryć miejsca, w których po skorzystaniu z różnego rodzaju mocy (w prezentowanym gameplayu mowa przede wszystkim o elektryczności) odblokowują się na pozór ukryte przejścia. Kawałek prezentacji skupiał się także na walce, gdzie możemy korzystać z broni białej jak również magii, a także kombinacji różnych stylów. W wędrówce zawsze towarzyszą nam kompani, który wspomogą nas swoimi umiejętnościami. Nie da się jednak ukryć, że animacje wyglądają na mocno drewniane, co wpływa bezpośrednio na to, jak potyczki w ogóle wyglądają. To rzemieślnicza robota, której brakuje jednak pewnej finezji. Spodziewam się, że jedni odnajdą w tym pewny urok, a inni będą raczej rozczarowani animacjami. Raczej do premiery gry niewiele się tutaj zmieni, więc trzeba się nastawić że Avowed pod względem walki nie będzie wybitną grą. Przypominamy od razu, że choć gameplay przedstawią tytuł z perspektywy FPP, to będzie można przejść całość również z użyciem kamery zza pleców postaci (TPP). Ta informacja została oficjalnie potwierdzona w czerwcu tego roku.

Avowed w wersji, która została nam pokazana na Gamescomie, prezentowała się niestety mocno przeciętnie pod kątem czysto technicznym. Gra wizualnie nie zachwyca, na dodatek ogrywany fragment borykał się z częstymi spadkami wydajności (ogrywany był na PC, ale z góry uprzedzam, że powyższy fragment nie jest 1:1 taki sam w stosunku do tego co widzieliśmy, mimo że przedstawia dokładnie to samo zadanie), na dodatek dość często widoczne były glicze i błędy techniczne. Trudno powiedzieć, czy wersja z targów była jakimś starszym buildem czy też Avowed faktycznie wciąż boryka się z problemami wydajności. Gdy dodam tego potwierdzoną informację, że na konsolach Xbox Series X otrzymamy tylko jeden tryb w 30 klatkach na sekundę, osobiście zapala mi się żółta lampka i mam obawy o finalną jakość gry. Wiemy również, że komputerowa wersja zostanie wzbogacona o Ray Tracing oraz technikę NVIDIA DLSS 3, ale bardzo wątpię czy wykorzystanie śledzenia promieni będzie w stanie zamaskować ogólnie przeciętną jakość oprawy graficznej (w oczy rzucają się chociażby tekstury niskiej rozdzielczości). Chciałbym, aby Avowed się udał, ponieważ pod warstwą grubo ciosanej oprawy graficznej kryje się solidny fundament z mechanikami RPG. Obsidian ma jeszcze kilka miesięcy na dopieszczenie gry. Z drugiej jednak strony, każdy kto zna dotychczasowy dorobek tego studia z pewnością się spodziewa, że technicznie, nawet na premierę, Avowed nie będzie w pełni zadowalający. A już zwłaszcza na konsolach Xbox Series X.

Źródło: PurePC