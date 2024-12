Avowed - ambitna gra RPG w świecie Pillars of Eternity od studia Obsidian, otrzymała nowy trailer na Xbox Games Showcase

Deweloperzy z Obsidian Entertainment mieli w przeszłości pewne potknięcia, niemniej jednak na ogół postrzegani są jako co najmniej bardzo solidna firma, przez lata konsekwentnie dostarczająca zawartość nieschodzącą poniżej pewnego poziomu. Ich najnowszy projekt od dłuższego czasu jest mocno promowany przez Microsoft, toteż nie mogło ich zabraknąć w trakcie Xbox Games Showcase. Tym samym to kolejny trailer przed jesienną premierą.

W trakcie Xbox Games Showcase udostępniono zwiastun skupiający się na fabule Avowed, wraz z kilkoma fragmentami rozgrywki.

Obsidian dość hojnie obdarowywał nas w poprzednich miesiącach materiałami, dzieląc się nierzadko całkiem sporą ilością detali w grze. Oczywiście miało to swoje wady, jak mało imponująca szata graficzna w przypadku pewnych trailerów, ale na pierwszy rzut oka widać, że pod tym względem twórcy przeszli długa drogę. Avowed na pewno nie będzie popisywać się wybitną oprawą, ale z drugiej strony gry tego studia raczej z tego nie słyną. Bogata historia, ciekawe postacie i wciągające mechaniki to inna kwestia.

Jak od początku wiadomo, akcja w grze umiejscowiona została w świecie Eory, rozbudowanym uniwersum znanym z popularnej serii cRPG, czyli Pillars of Eternity. Avowed pozwoli nam wcielić się w wysłannika z krainy Aedyr, którego zadaniem będzie zbadanie pogłosek o rozprzestrzeniającej się groźnej pladze. Trafiając na miejsce, szybko przekonujemy się, że sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana niż się to z początku wydawało. Czeka nas zatem mnóstwo trudnych decyzji do podjęcia oraz przeciwników do pokonania.

Źródło: Xbox Games Showcase 2024