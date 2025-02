Avowed - deweloperzy Obsidian z dłuższą analizą rozgrywki. Mechanika walki, prowadzenie dialogów i specyfika świata

Pierwsze materiały ukazujące rozgrywkę nowej gry RPG w tym samym uniwersum, co Pillars of Eternity mogły wzbudzać pewien niepokój. W dużej mierze dlatego, że zaprezentowano w głównej mierze bardziej toporne fragmenty walki. Na szczęście na ostatnim evencie Microsoftu Obsidian Entertainment rozwinęło co nieco swój koncept, ukazując znacznie więcej interesujących elementów. Teraz zaś mamy szansę jeszcze bardziej wgłębić się w pewne aspekty tytułu.

Zamieszczono jeszcze jeden materiał dotyczący Avowed, gdzie twórcy jeszcze dokładniej opisują nadchodzącą grę, odpowiadając przy tym na kilka pytań związanych czy to z mechaniką, czy tłem fabularnym.

Trwający aż 25 minut wywiad z deweloperami Obsidianu obejmował rozmowę przerywaną konkretnymi fragmentami gameplayu. Od początku podkreśla się nacisk na dowolność zarówno pod kątem potyczek, jak i eksploracji czy wreszcie prowadzenia naszych postaci. Dużo czasu poświęcono kawałkowi questa w jednym z regionów gry, gdzie bohater walczy z Xauripami - wrogo nastawionym do obcych plemieniem, dobrze znanym chyba każdemu, kto chociaż trochę ograł serię Pillars of Eternity. Na pewno możemy liczyć na wyspecjalizowanych przeciwników - od ekspertów w walce na dystans, poprzez jednostki leczące, aż po tradycyjny tanków. Sprawia to, że będziemy musieli dopasować naszą taktykę do określonych okoliczności.

Co do taktyki, całkiem dobrze zapowiadają się nasze możliwości bitewne. Możemy polegać na prostym systemie typu miecz w głównej dłoni + tarcza z opcjami parowania, ale równie dobrze da się eksperymentować z kombinacjami typu miecz-pistolet, dwa pistolety, a nawet... dwie różdżki. Pozwala to np. przyciągnąć przeciwnika wprost w utworzony ognisty promień, czy zinfiltrować specjalnymi atakami jego pancerz, dobijając w walce wręcz. Już samo to daje całkiem ciekawą perspektywę na różnorodne buildy, a poznaliśmy zaledwie fasadę rozgrywki.

Jak to zwykle ma miejsce w grach od Obsidian, dostaniemy masę możliwości wpływania na wydarzenia w grze podczas rozbudowanych dialogów. I w tym miejscu ponownie fani Pillarsów poczują się jak u siebie przez wzgląd na opcję dołączania towarzyszy. Każdy z nich ma rzecz jasna własne cele, a na trakcie będzie nam na swój sposób doradzać oraz pełnić konkretną rolę w walce. Wyeksponowany wycinek świata to Shatterscarp, zróżnicowana ekologicznie wyspa, na której nie brak konfliktów, nietypowych stronnictw (wspomniana jest np. persona okupująca pewną część mapy w utworzonym przez siebie lodowym labiryncie) i nade wszystko wprowadzająca jeszcze większy chaos osobliwa plaga - przyczyna pojawienia się bohatera w tamtym miejscu. Jesteśmy bowiem przedstawicielami Imperium Aedyrskiego (ponownie - kłania się Pillars of Eternity), co determinuje nasze pierwotne powiązania - ale po drodze możemy odkryć jeszcze coś ważnego, co potencjalnie ma szansę nawet podważyć dotychczasowy punkt widzenia. Tak przynajmniej wynika ze wstępnych uwag deweloperów, jak na razie oszczędnie wyjawiających owe aspekty. Do jesiennej premiery jeszcze sporo czasu, więc może dowiemy się więcej w kolejnych tygodnia. Tak czy inaczej fani gatunku mogą zacierać ręce.

Źródło: Xbox (Youtube)