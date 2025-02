Avowed - nowy gameplay produkcji studia Obsidian Entertainment przybliża nam grę RPG w świecie Pillars of Eternity

Dzisiejszy pokaz Microsoftu nie był może jakieś przeraźliwie długi, ale bez wątpienia oferował konkretne pozycje, w które zagramy w 2024 roku. Największą gwiazdą prawdopodobnie był Indiana Jones i Wielki Krąg, o którym już pisaliśmy. Xbox Developer_Direct rozpoczął się jednak od prezentacji Avowed, czyli jednej z gier RPG, nad którą pracuje obecnie studio Obsidian Entertainment. Czego powinniśmy oczekiwać po wyczekiwanej przez wielu produkcji?

Podczas Xbox Developer_Direct, studio Obsidian Entertainment miało możliwość zaprezentować najnowszy gameplay z gry Avowed.

Avowed to gra z gatunku RPG i w perspektywie pierwszej osoby (FPP), czym będzie się zasadniczo wyróżniać na tle serii Pillars of Eternity (mimo różnych nazw gier, produkcje te wykorzystują ten sam świat Eora). Podczas gry wcielamy się w wysłannika z krainy Aedyr, który ma zbadać plotki na temat plagi rozprzestrzeniającej się po Żyjących Ziemiach – wyspie pełnej sekretów i tajemnic, niebezpieczeństw i przygód, wyborów i ich konsekwencji oraz nieokiełznanej dziczy. Jako że mamy do czynienia z grą z gatunku RPG, podczas przechodzenia różnorodnych questów będziemy podejmować decyzje, które będą miały konsekwencje zarówno w krótszym jak i dłuższym okresie czasu. Sam świat, według developerów, ma nie być czarno-biały, zamiast tego reprezentować będzie przede wszystkim szarość, co z pewnością nie ułatwi podejmowania decyzji w wielu sytuacjach. Pod tym względem zatem, Avowed zapowiada się dokładnie tak, jak moglibyśmy tego oczekiwać po studiu Obsidian Entertainment.

Pokaz na Xbox Developer_Direct skupił się również mocniej na walce. Tutaj będziemy mogli skorzystać zarówno z broni białej (sporo czasu poświęcono walce za pomocą mieczy), magii oraz broni palnej. O ile jednak fabularnie Avowed może być naprawdę dobry, tak mechaniki walki uwypuklają pewny problem gry, mianowicie trochę zbyt drewniany system starć. Na finalną opinię poczekamy do jesieni 2024 roku, bowiem właśnie na ostatni kwartał tego roku zaplanowano premierę Avowed. Tytuł zadebiutuje na PC oraz Xbox Series, także za pośrednictwem abonamentu Game Pass.

