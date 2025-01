Avowed - Obsidian wreszcie pokazuje swój najnowszy projekt na Xbox Games Showcase. Szykuje się nowy tytuł fantasy

Wczorajsza impreza Microsoftu była jedną z najlepszych w tym roku co najmniej pod kątem liczby zapowiedzi mocnych tytułów i ich różnorodności. Obsidian to prawdziwi weterani gier RPG różnej maści, radząc sobie zarówno z izometrycznymi odmianami, jak i tymi bardziej bezpośrednimi. Szczególnie interesująco zapowiadał się od pewnego czasu ich projekt umiejscowiony w uniwersum znanym z Pillars of Eternity. Teraz zobaczyliśmy nieco więcej.

Avowed otrzymało pierwsze spojrzenie na efektowną, przypominającą nieco Skyrim, rozgrywkę. Gra pojawi się na rynku w przyszłym roku.

Pod kątem czysto technologicznym raczej nie ma co spodziewać się zbyt wielu cudów. Dotychczasowe kadry faktycznie przywodzą na myśl bardziej kolorowego TES-a, choć zapewne system walki będzie nieco bardziej rozbudowany - na przykład pojawia się opcja kopnięcia przeciwnika, co z kolei trochę może przypominać Dark Messiah of Might and Magic. Ale istotne jest, że dostajemy tytuł w sprawdzonym i rozbudowywanym już uniwersum, a za historię biorą się weterani z Obsidianu, którzy w tych klimatach czują się znakomicie.

Ale mimo wszystko bardzo możliwe, że znajdziemy pewne aspekty systemu walki Avowed, które przypadną nam do gustu - jak choćby zapowiadane łączenie efektów magii z orężem. Przede wszystkim jednak chodzi tutaj o intrygę. Trafiamy na tajemniczą wyspę jako wysłannik z Aedyr - kontynentu na wschodzie krainy Eora - by zbadać niepokojące wieści o domniemanej zarazie. Na miejscu czeka nas masa niebezpieczeństw, w tym niechęć wielu miejscowych. Musimy się jednak uzbroić w cierpliwość, bo premierę zaplanowano dopiero na 2024 rok.

Źródło: Xbox Games Showcase