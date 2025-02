Suicide Squad: Kill the Justice League - gra raczej nie zakończy się po uratowaniu świata. Joker pierwszą z wielu sezonowych postaci

Coraz bliżej premiery nowej gry Rocksteady, a dotychczasowy odbiór bynajmniej nie uległ poprawie. Część dziennikarzy, która miała możliwość ograć wczesną jej wersję, jedynie pogłębiła obiekcje, zaś kolejne materiały czy prezentacja wymagań sprzętowych wprowadziła co najwyżej dodatkową irytację. Na jakieś półtora tygodnia przed wejściem na rynek twórcy starają się jak mogą, by nieco ocieplić ten wizerunek - także mniej standardowymi środkami.

Suicide Squad: Kill the Justice League będzie regularnie otrzymywał nową zawartość - począwszy od pakietu zawierającego grywalną postać Jokera.

Ze wszystkiego, co dodali twórcy zdecydowanie najbardziej intrygująca jest kwestia endgame'u. Aby przedłużyć rozgrywkę, postanowiono uciec się do podobnego triku, co przy chociażby bijatyce Injustice 2 - czyli sięgnąć po alternatywne światy, określane jako Elseworlds (od komiksowych opowiadań występujących poza kanonem DC). W ten sposób przygotowano fabularny wytrych, żeby wyciągnąć z kapelusza Jokera. Zupełnie nowa wersja nemezis Batmana jest... cóż, zupełnie inna od wcieleń, jakie kiedykolwiek poznaliśmy, i wygląda na to, że niekoniecznie w dobrym sensie. W każdym razie zademonstrowano też jego agresywny styl walki. Docelowo ma on być zaledwie pierwszym z wielu przyszłych rekrutów.

Manewry Rocksteady mogą przypominać to, co kilka lat temu próbowało robić Crystal Dynamics z Marvel's Avengers. Tam przecież także z czasem dodawano kolejne grywalne postacie, często w pakiecie z całymi fabularnymi rozszerzeniami. Miały się ich pojawić całe tabuny - skończyło się na kilku, a gra została zwinięta. Co prawda sytuacja z Suicide Squad: Kill the Justice League wydaje się być troszeczkę lepsza - wymienić można większy potencjał do gry wieloosobowej, niezły na papierze motyw rankingowej rywalizacji, do tego deweloperzy zastrzegają, że jedyne płatne dodatki będą elementami kosmetycznymi. Niemniej jednak w dalszym ciągu cała rozgrywka wygląda zbyt kolorowo i chaotycznie, a nade wszystko generycznie. Trudno tu kibicować...

