Suicide Squad: Kill the Justice League - oficjalne wymagania gry. Do rozgrywki w 4K potrzeba układu NVIDIA GeForce RTX 3080

Już niebawem zadebiutuje kolejna produkcja od twórców serii gier Batman: Arkham, czyli studia Rocksteady, a mianowicie tytułowa Suicide Squad: Kill the Justice League. Pierwsi recenzenci wydali już swoje opinie dotyczące wczesnej wersji gry, które mimo wszystko okazały się dość negatywne. Producent udostępnił właśnie oficjalne wymagania sprzętowe tytułu, które są całkiem przyzwoite. Większość graczy nie powinna mieć problemów z grą w 1080p.

Rocksteady Studios udostępniło oficjalne wymaganie sprzętowe gry Suicide Squad: Kill the Justice League. Produkcja zadebiutuje już 2 lutego 2024 roku.

Progiem wejścia do świata Suicide Squad: Kill the Justice League jest posiadanie przynajmniej procesora Intel Core i5-8400K lub AMD Ryzen 5 1600, a także układu graficznego NVIDIA GeForce GTX 1070 lub AMD Radeon RX Vega 56. Do tego nasz sprzęt powinien mieć dostęp do 16 GB pamięci RAM oraz nośnika SSD (ten aspekt występuje coraz częściej przy nowych produkcjach, jednak jest to całkowicie zrozumiałe). Omawiana konfiguracja pozwoli nam na rozgrywkę w 30 kl/s przy rozdzielczości Full HD z niskimi ustawieniami graficznymi. Aby podwoić liczbę FPS, wymagany jest procesor Intel Core i7-9700K lub AMD Ryzen 7 5800X, a także karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 2060 lub AMD Radeon RX 5700 XT.

Rekomendowane wymagania obejmują już układ NVIDIA GeForce RTX 2080 lub AMD Radeon 6800 XT - te karty graficzne powinny nam zapewnić płynną rozgrywkę w rozdzielczości 1440p, jednak przy średnich ustawieniach graficznych. Do pełni szczęścia (4K, 60 FPS, wysokie ustawienia) potrzebujemy natomiast wydajnego procesora, a także karty graficznej co najmniej na poziomie NVIDIA GeForce RTX 3080. Sam tytuł nie należy do tanich, wszak aktualna cena w przedsprzedaży na Steam wynosi 314 zł. Opinie graczy w sieci są dość mieszane. Niektórzy uważają, że będziemy mieć do czynienia z produkcją pokroju Gotham Knights (a więc dość mierną), natomiast druga część wiąże z Legionem Samobójców duże nadzieje. Na odpowiedzi nie trzeba będzie zbyt długo czekać, wszak do premiery tytułu pozostały niecałe trzy tygodnie.

