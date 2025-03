Avowed - gra Obsidian z ważnym usprawnieniem. Twórcy mogą przejść na Unreal Engine 5.3 i otrzymać wsparcie od dużego studia

Microsoft niespecjalnie wspierało Ninja Theory w okolicach wypuszczania ich potencjalnie najambitniejszego projektu, ale to bynajmniej nie koniec obiecujących tytułów. W tej chwili do premiery przygotowywana jest gra Obsidian Entertainment. Weterani cRPG chcą nas zaskoczyć nowym IP, ale w rozwijanym już od dawna uniwersum, znanym nam z serii Pillars of Eternity. I choć pewne elementy rozgrywki zaprezentowane w dotychczasowych materiałach mogą cieszyć, nadal jest kilka niewiadomych i parę nowych wieści.

Najnowsze doniesienia wskazują, że Avowed zostanie przeniesiony na Unreal Engine 5.3, z kolei wesprą ich twórcy Gears of War.

Zatem druga część Hellblade'a nie była zbyt ochoczo promowana przez władze Microsoftu (i to delikatnie mówiąc...), ale być może większy nacisk zostanie położony na całkiem obiecującą grę od Obsidian. Dotąd wszystko wskazywało na to, że twórcy tradycyjnie skupią się na mechanikach rozgrywki czy fabule, a sama grafika... no cóż, będzie. Ostatnie informacje, podane przez Jeza Cordena z Windows Central, mają prawo intrygować. Otóż wiele wskazuje na to, że Avowed został niedawno przeniesiony na Unreal Engine 5.3.

Co więcej, we wdrożeniu silnika ma im pomóc ekipa z The Coalition. Kanadyjczycy znani są przede wszystkim ze stworzenia czwartej i piątej części Gears of War, a także Ultimate Edition "jedynki". Odznaczają się też przy tym niemałą wiedzą o Unreal Engine, pomagając go wprowadzić chociażby przy State of Decay 3. Być może więcej światła na sprawę rzuci Xbox Showcase, zaplanowany na 9 czerwca. Wtedy też poza ewentualną dokładną datą premiery Avowed dostaniemy np. aktualny gameplay z istotnymi informacjami.

Was it already known Avowed had moved to Unreal Engine 5.3 with support from Xbox tech / The Coalition? (Cuz it has.) — Jez (@JezCorden) May 25, 2024

Źródło: Game Rant