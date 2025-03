Graliśmy w Gothic Remake - to będzie stary, dobry Gothic, tyle że w nowej oprawie graficznej z użyciem Unreal Engine 5.4

Gothic Remake po raz pierwszy został zapowiedziany kilka lat temu, jednak w tym czasie projekt zostały przebudowany właściwie od podstaw. Pierwotna wersja grywalnego dema, przygotowanego przez studio Alkimia Interactive, wywołało raczej mieszane uczucia (a nawet bliższe negatywnym), głównie za zbyt pstrokatą kolorystykę, kompletnie nie pasującą do tego, co w rzeczywistości oferowała Górnicza Dolina. Niedawno, podczas THQ Showcase 2024, zaprezentowano gameplay-trailer, mający na celu uchwycenie tego oryginalnego klimatu. Teraz, podczas targów Gamescom, mieliśmy okazję zobaczyć Gothic Remake na żywo. I jedno jest pewne - fani oryginalnej gry zdecydowanie mają na co czekać.

Gothic Remake nie zamierza zrewolucjonizować ani gatunku gier Action RPG, ani tego czym od początku był Gothic. To będzie doskonale znana przygoda, jednak poszerzona o nowe elementy.

Demo gry Gothic, które przedstawiane jest za zamkniętymi drzwiami, nie jest de facto wycinkiem właściwej gry. Mimo że cały zaprezentowany tam świat wraz z aktywnościami będzie oczywiście częścią pełnej wersji Gothic Remake, w wersji demonstracyjnej nie wcielamy się w Bezimiennego, tylko w Nyrasa (postać przewijająca się we właściwiej grze). Nyras pojawiał się już we wcześniejszych pokazach, przy czym wersja prezentowana na Gamescomie wydaje się być bardziej dopracowana, zarówno pod względem mechanik jak i wizualiów.

Najważniejsze dla twórców ze studia Alkimia Interactive jest pozostawienie tego nienazwanego pierwiastka, który uczynił oryginał tak specyficznym tytułem. Trafiamy do niegościnnej, Górniczej Doliny, gdzie na początku jesteśmy dosłownie nikim, a w trakcie przechodzenia przygody zaczynamy stawać się kimś. Świat zostanie odpowiednio poszerzony, pojawiają się nowe miejsca, w których będziemy wykonywać niedostępne wcześniej zadania. Developerzy ze studia Alkimia pozostawili praktycznie nienaruszony także oryginalny system progresji Bezimiennego, gdzie będziemy uczyć się władać bronią białą oraz magią za pośrednictwem nauczycieli. Tych zwykle na początku najpierw będziemy musieli przekonać, że jesteśmy warci nauczania.

Progresja będzie dobrze widoczna w zakresie animacji i ruchów Bezimiennego. Na początku jest on bowiem niezdarny, a jego animacje gdy atakuje bronią są ubogie, by nie powiedzieć że wręcz koślawe. W ramach postępów w progresji, będziemy się uczyć bardziej zaawansowanych ruchów, co automatycznie będzie wpływać na coraz to lepszą jakość animacji w trakcie walki, obrony czy podczas rzucania zaklęć. Co do tych ostatnich - oprócz magii ognia czy wody, na pewno powrócą wszystkie zaklęcia umożliwiające zamianę Bezimiennego w inne zwierzęta. W przypadku broni klasycznej, będziemy się mogli uczyć zarówno we władaniu bronią białą (miecze, kilofy i tym podobne) jak również w łuku. Gdy będziemy korzystać z łuku oraz strzał, na plecach bohatera zobaczymy specjalny kołczan. W miarę ubytku strzał, będziemy w czasie rzeczywistym widzieć ubywającą liczbę strzał, a gdy w końcu tych nam zabraknie, zobaczymy dodatkową animację gdy Bezimienny próbuje wydobyć kolejną z kołczanu, podczas gdy tych już tam nie będzie. Drobny szczegół, ale fajnie prezentujący się na żywo.

Świat będzie zdecydowanie niegościnny. Podczas prezentacji wersji demo, braliśmy udział w walkach zarówno ze Ścierwojadami jak również Kretoszczurami. I tak, to kolejna niezmienna rzecz względem oryginału. Na początkowych etapach byle stwór będzie mógł zabić Bezimiennego bardzo szybko i zapewne bardzo bolesną śmiercią. W trakcie przemierzania Górniczej Dolny trafimy również m.in. na harpie, gobliny (te będą bardziej inteligentne niż w pierwowzorze, czyniąc ich podobnymi do goblinów z późniejszych gier serii) czy w końcu Orków.

Na klimat Gothic Remake będzie również wpływała sama oprawa graficzna. Obecna wersja gry charakteryzuje się dosyć mocno stonowaną paletą barw, czym upodabnia się do oryginału i wygląda (w mojej opinii) naprawdę dobrze. Czasami trafimy także na miejsca (głównie lasy), gdzie z gałęzi, w rytm wiatru, opadać będą liście na ziemię, co nadaje dodatkowego uroku całości. Gothic Remake powstaje obecnie na silniku Unreal Engine 5.4, a zaprezentowana nam wersja posiadała już zaimplementowany system globalnego oświetlenia Lumen. Ten ostatni świetnie sprawdzi się w zacienionych lokacjach (np. kopalnie), gdzie źródła światła będą bardzo ograniczone. Przykład działania Lumen dobrze widać również w ostatnim gameplay-trailerze, gdzie przemierzamy w nocy las w Górniczej Dolinie, a całkowita ciemność na moment zostaje przełamana przez burzę - potężne pioruny na moment rozświetlają całą scenerię. Jest również szansa, że do premiery zostanie dodany system geometrii Nanite, aczkolwiek tutaj pozostaje to jeszcze kwestią otwartą. System Lumen będzie zaimplementowany we wszystkich wersjach gry (komputerowa oraz konsolowe), a dodatkowo posiadacze kontrolera DualSense od Sony mogą liczyć na pełną obsługę wszystkich funkcjonalności (adaptacyjne triggery, co dodatkowo spotęguje klimat korzystania z łuków czy broni białej oraz haptyczne wibracje). Gothic Remake obecnie nie ma podanej daty premiery, jednak już teraz wszystko wskazuje na to, że dostaniemy po prostu starego dobrego Gothica (pod kątem mechanik czy klimatu), tyle że w uwspółcześnionej oprawie graficznej.

PS. Polscy gracze mogą liczyć na pełną lokalizację, a więc nie tylko rodzime napisy ale również audio. Informacja ta została po raz kolejny potwierdzona podczas pokazu na Gamescom.

Źródło: PurePC