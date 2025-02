Unreal Engine 5.4 - nowa wersja silnika do tworzenia gier już dostępna. Nowości umożliwią dużo łatwiejszą pracę

Pod koniec marca 2024 roku firma Epic Games podzieliła się wybranymi nowościami, które miały zawitać w nadchodzącej wersji silnika Unreal Engine o oznaczeniu 5.4. Oficjalna premiera właśnie się odbyła, więc każda osoba może już skorzystać z wprowadzonej funkcjonalności. Zmiany dotyczą naprawdę wielu aspektów w tym: animowania postaci (także określania właściwych animacji podczas samej rozgrywki), renderowania, „sztucznej inteligencji” oraz wielu innych.

Najnowsza edycja silnika do tworzenia gier Unreal Engine 5.4 jest już dostępna do pobrania. Użytkownicy mogą skorzystać z wielu zupełnie nowych funkcji, które znacząco przyspieszą pracę, a jednocześnie poprawią aspekty wizualne.

W aktualnej wersji silnika Unreal Engine 5.4 możemy w bardzo łatwy sposób animować postacie, które tworzymy (w tym wypadku nie jest wymagane przechodzenie do innych programów, gdyż wszystko jesteśmy w stanie wykonać w edytorze), dzięki wirtualnym szkieletom. Dobry użytek robi z nich nowa eksperymentalna funkcja Modular Control Rig, która umożliwia pozbycie się złożonych wykresów, a zamiast tego projektowanie animacji ze stworzonych modułów określających konkretne części ciała. Z kolei funkcja Motion Matching pozwoli nam w łatwiejszy sposób wskazać, kiedy ma zostać użyta konkretna animacja postaci w grze. Sam edytor powinien być również dużo wygodniejszy w obsłudze.

System geometrii Nanite doczekał się usprawnień, które obejmują kolejną eksperymentalną funkcję Teselacja. Umożliwia ona dodanie detali w trakcie renderowania (pęknięcia, nierówności) i to bez zmiany pierwotnej siatki obiektów. Za zwiększenie wydajności ma odpowiadać z kolei opcja Variable Rate Shading (VRS). Lepszej stabilności i ponownie wydajności doczekała się również funkcja TSR (Temporal Super Resolution). Jedną z ważniejszych zmian z pewnością jest znacząco poprawione renderowanie. Neural Network Engine (NNE) to opcja, która pozwala wprowadzić wytrenowane wcześniej modele sieci neuronowych — w tym wypadku zmienił się status z eksperymentalnego na beta. Lista zmian jest dosłownie ogromna, więc jeśli chcemy zapoznać się ze wszystkimi, to warto przejść pod ten adres.

Źródło: Epic Games