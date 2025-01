Unreal Engine 5.3 - nowa wersja silnika już dostępna do pobrania. Twórcom gier otworzono nowe możliwości

Chcąc stworzyć grę komputerową, twórcy mają obecnie ogromny wybór różnych silników gier od firm trzecich, które potrafią zaimponować swoimi możliwościami. Jednym z nich jest Unreal Engine od firmy Epic Games. Rozwijany od ponad dwóch dekad silnik oferuje aktualnie wiele technologii, których nie znajdziemy w konkurencyjnych rozwiązaniach. Najnowsza odsłona 5.3 przynosi za sobą szereg znaczących zmian, w tym dostęp do funkcji eksperymentalnych.

Twórcy gier wideo mogą już pobrać najnowszą wersję silnika Unreal Engine 5.3. Udostępnione funkcjonalności robią naprawdę duże wrażenie.

W zmianach skupiono się głównie na funkcjach renderowania, aby ułatwić wszystkim twórcom wprowadzenie lepszej optymalizacji do swoich produkcji (w grę wchodzi także płynna rozgrywka na konsolach obecnej generacji). Mowa o zwiększeniu wydajności technologii Lumen (dynamiczne globalne oświetlenie) oraz Nanite (zwirtualizowana geometria mikropoligonów). Jedną z ciekawszych zmian, którą z pewnością polubią filmowcy, jest Cine Cam Rig Rail. Jest to wirtualnie tworzona szyna, na której możemy umieścić kamerę. Dzięki temu można osiągnąć ruch kamery na określonej ścieżce, zupełnie jak w przemyśle filmowym. Oczywiście parametry, takie jak ogniskowa, są w pełni konfigurowalne.

Wirtualną kamerą (VCam) można również sterować i przeglądać przechwycone za jej pomocą ujęcia z poziomu iPada. Unreal Engine 5.3 wprowadza także wspomniane wcześniej funkcje eksperymentalne, które nie są zalecane do powszechnego użycia, natomiast dają wgląd w rozwijane obecnie możliwości. Dwie z nich są całkowicie nowe - Sparse Volume Textures (SVT) oraz Path Tracing of Heterogeneous Volumes. Otwierają one drzwi do opcji związanych z efektami pokroju dymu, czy też ognia oraz globalnego oświetlenia.

Następną nowością jest dostęp do rzutowania ortogonalnego (orthographic rendering), czyli perspektywy, w której wszystkie obiekty na płaszczyźnie mają tę samą skalę, a linie projekcji są w stosunku do niej równoległe (często używane do projektowania w programach typu CAD). Do dyspozycji otrzymujemy także edytor szkieletów, w którym możemy szybciej określić odpowiednie połączenia wirtualnych kości.

Zaktualizowano również Chaos Cloth (technologia pozwalająca symulować tkaniny lub po prostu ubrania), z którego możemy skorzystać w nowym edytorze Panel Cloth Editor (wraz z ML Deformer). Niektórzy producenci obecnie korzystają z ogromnych ekranów, na których wyświetlana jest scena filmu. Są one w stanie dostosowywać się dynamicznie do całej akcji, dzięki czemu nie ma potrzeby stosowania przestarzałych "green screenów". Jednym z przykładów ostatnich filmów jest Mandalorianin. Epic Games także umożliwia wykorzystanie tego rozwiązania, dzięki dodaniu obsługi nDisplay dla standardu SMPTE ST 2110. Zmiany na materiale wideo zobaczymy poniżej, natomiast pełna lista znajduje się pod tym linkiem.

Źródło: Epic Games