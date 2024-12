Gothic Remake z prezentacją postaci Diego. Nowa wersja klasyka od teraz powstaje na Unreal Engine 5

Nowej części gry z serii Gothic możemy wprawdzie nigdy nie doczekać, jednak dla wiernych fanów pozostaje jeszcze pełnoprawny remake pierwszego Gothica, nad którym piecze sprawuje studio Alkimia Interactive. Niedawno opublikowano nowy zwiastun, który dał nam wgląd w unowocześnioną wersję Starego Obozu. Teraz w sieci opublikowano kilka nowych screenów, pochodzących z wersji testowej, zaprezentowanej na targach Gamescom. Ponadto potwierdzono ważną informacją dotyczącą tego, na jakim silniku graficznym ostatecznie zostanie przygotowana gra. Premiera planowana jest na 2024 rok.

Nowe screeny z gry Gothic Remake dają nam wgląd w postać Diego, wiernego towarzysza Bezimiennego. Dodatkowo potwierdzono informację, iż prace nad grą odbywają się teraz w środowisku Unreal Engine 5.

Wersja testowa, pokazana na targach Gamescom, nie wprowadziła postaci Bezimiennego, zamiast tego zaprezentowano nieco wcześniejsze wydarzenia (a dokładniej 6 miesięcy przed trafieniem bohatera do Górniczej Doliny), w których centralną postacią był Nyras (trafi on później do obozowiska na bagnach). Screen poniżej daje nam pierwszy wgląd w to, jak w odrestaurowanej grze będzie się prezentowała postać Diego. To jedna z ikonicznych NPC-ów, który wita każdego kto zostaje zesłany do Górniczej Doliny. W późniejszych etapach i grach staje się również wiernym przyjacielem Bezimiennego. Zdania co do wyglądu Diego są podzielone - jedni chwalą duże podobieństwo z oryginałem, inni nie do końca są przekonani, chociażby ze względu na znacznie bujniejszą brodę.

Z relacji mediów, które uczestniczyły w pokazie gry na targach Gamescom, wynika iż system walki będzie bardzo podobny co otrzymaliśmy w oryginalnej wersji Gothic. Będzie zatem wymagająco i siermiężnie. Jednocześnie potwierdzono, iż w remake'u powróci system nauczycieli, od których uczymy się kolejnych umiejętności, pozwalających nam przetrwać w tym niegościnnym miejscu. Przy okazji Alkimia Interactive potwierdziła, że choć Gothic Remake początkowo powstawał na Unreal Engine 4, obecnie całość kodu została już przeniesiona na nowszy Unreal Engine 5. Na tym silniku ostatecznie gra zadebiutuje w 2024 roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 / Xbox Series.

Źródło: TechRadar