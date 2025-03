Gothic Remake z nowym zwiastunem. Autorzy prezentują codziennie życie mieszkańców Starego Obozu

Gothic to bez wątpienia jedna z najpopularniejszych w Polsce serii gier komputerowych. Mimo że od premiery pierwszej odsłony minęło ponad 20 lat, to społeczność wciąż zaskakuje swoją aktywnością, tworząc bardzo rozbudowane modyfikacje. Nie uszło to uwadze wydawcy THQ Nordic, który kilka lat temu ogłosił rozpoczęcie prac nad odświeżeniem tytułu. W najnowszym zwiastunie zaprezentowano trudne warunki życiowe panujące w Starym Obozie.

Po długiej przerwie THQ Nordic opublikowało kolejny zwiastun Gothic Remake. Tym razem zaprezentowano fragment Starego Obozu.

Barcelońskie studio Alkimia Interactive długo kazało czekać graczom na kolejny zwiastun prezentujący remake pierwszej części serii Gothic. W ostatnich miesiącach developerzy zręcznie budowali napięcie, regularnie publikując grafiki z potworami i ukończonymi lokacjami. Podczas pokazu THQ Nordic Digital Showcase 2023 skupiono się na ukazaniu trudnych warunków życiowych panujących w Starym Obozie. Weterani gier autorstwa Piranha Bytes bez trudu zauważą kilka znajomych miejsc i postaci, w tym kucharza Snafa i strażnika Thorusa.

Zespół pracujący nad Gothic Remake nie zdecydował się na drastyczne zmiany w Starym Obozie. Lokacja w dalszym ciągu składa się z zamku, będącego siedzibą magnatów oraz zewnętrznego pierścienia, w którym wyzyskiwani kopacze starają się przetrwać. Autorzy mocno zaakcentowali obozową hierarchię, a także brutalność czujących się bezkarnie strażników. Graczy z pewnością ucieszy rozbudowana arena, która w oryginale sprawiała wrażenie nieukończonej, pozwalając na stoczenie zaledwie dwóch walk. Całość uzupełnia klimatyczna ścieżka dźwiękowa odświeżona przez kompozytora Kaia Rosenkranza. Niestety, wciąż nie poznaliśmy przybliżonej daty premiery. Osoby zainteresowane tytułem muszą uzbroić się w cierpliwość.

Źródło: THQ Nordic