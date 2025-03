Gothic Classic wkrótce zadebiutuje na nowej platformie. Kultowa gra z Bezimiennym trafi na Nintendo Switch

Gothic to jedna z tych gier, która w naszym kraju posiada status prawdziwie kultowej. W momencie premiery zachwyciła nas zaprojektowanym światem, który był niegościnny ale z drugiej niesłychanie wręcz wciągający (i to pomimo drewnianych animacji Bezimiennego). Obecnie tworzony jest pełnoprawny remake jedynki, która trafi na rynek gdzieś w 2024 roku. Posiadacze komputerów mogą zawsze wrócić do oryginalnej produkcji i wyciągać kolejne godziny (zwłaszcza z fantastycznymi modami jakie do niej wyszły), tymczasem już wkrótce w Gothic Classic zagrają kolejni gracze.

THQ Nordic oficjalnie potwierdziło prace nad portem gry Gothic Classic na przenośną konsolę Nintendo Switch.

Gothic to gra z gatunku Action-RPG, w której poznajemy pierwsze przygody Bezimiennego, który zostaje wysłany do Kolonii Górniczej w Khorinis, którą to obłożono w tajemniczy sposób magiczną barierą, przez którą nie można jej opuścić (no powiedzmy...). Już niedługo posiadacze konsol Nintendo Switch będą mogli wcielić się w Bezimiennego. THQ Nordic oficjalnie potwierdziło trwające prace nad portem kultowej gry. Wersja, która zadebiutuje na sprzęcie Nintendo, zaoferuje dodatkowo dziesiątki poprawek mniejszych lub większych błędów.

Na premierę poczekamy do 28 września tego roku, a więc za niespełna dwa miesiące. Nowe wydanie wyceniono na 29,99 euro, co jak na tak leciwą produkcję wydaje się być sporą kwotą, ale jednocześnie warto pamiętać że Gothic nigdy wcześniej nie był dostępny na tej platformie. Jesteśmy ciekawi, czy Nintendo Switch to dopiero początek i czy klasyczny Gothic pojawi się również na konsolach PlayStation oraz Xbox. Już kilka miesięcy temu na oficjalnym Discordzie Gothica sugerowano prace nad konsolowym wydaniem...

