Gothic może trafić na konsole, co sugeruje screen opublikowany przez THQ Nordic na oficjalnym kanale Discord

Pomimo 22 lat od światowej premiery Gothica (tak, to już tyle czasu minęło!), produkcja studia Piranha Bytes ma w naszym kraju niesłabnącą popularność. W dużej mierze ma to związek z tworzeniem kolejnych ciekawych modyfikacji, rozszerzających podstawową wersję gry. Od dłuższego czasu tworzony jest remake jedynki - ten zmierza na PC oraz konsole obecnej generacji. Wygląda jednak na to, że THQ Nordic może zaskoczyć i wprowadzić na nowe platformy także oryginalną grę. Sugeruje to niewinny screen, opublikowany przez przedstawiciela THQ na platformie Discord.

Screen pojawił się na oficjalnym kanale Discord, poświęconemu grze Gothic i prezentuje ujęcie w Górniczej Dolinie, okraszone unowocześnionym interfejsem, dostosowanym m.in. pod kontrolery. Możliwe zatem, że wzorem chociażby pierwszej części Risen, także oryginalny Gothic może wyjść poza komputery osobiste. Premiera Gothica na konsolach Sony oraz Microsoftu, a i być może także na Nintendo Switch, byłaby niemałym wydarzeniem (przynajmniej w Polsce, gdzie marka ma niesłabnącą popularność). Drugim wyjaśnieniem może być wprowadzenie obsługi zewnętrznych kontrolerów do PC, ale bez przenoszenia gry na nowe platformy.

Co jeszcze znajdziemy na opublikowanym obrazku? W lewej, górnej części znajduje się podręczne menu noszonego w danym momencie ekwipunku. Jest tutaj miejsce na pancerz, amulet, dwa pierścienie oraz dwie bronie białe. Na omawianym screenie widać, że Bezimienny wyposażony jest jednocześnie w kilof oraz miecz. Jest to o tyle ciekawe, że w oryginalnej grze główny bohater mógł dzierżyć jedną broń białą oraz łuk. Po prawej stronie znajduje się kolejne menu, tym razem umożliwiające dostęp do wszystkich posiadanych przez nas przedmiotów, dodatkowo pogrupowanych na konkretne kategorie. Możliwe, że z okazji wspomnianej rocznicy światowej premiery Gothica, w najbliższym czasie otrzymamy kolejne ogłoszenia od THQ Nordic. Kto wie, może oprócz jedynki, na kolejnych platformach ukaże się także dwójka z dodatkiem Noc Kruka?

