Gothic Remake - twórcy gry prezentują nowy wygląd kretoszczura. Studio wyraźnie zainspirowało się serią Fallout

Remake pierwszej części Gothica to z pewnością jedna z najbardziej wyczekiwanych gier przez polskich graczy. W grudniu 2019 roku hiszpańskie studio Alkimia Interactive zaprezentowało krótkie demo oraz poprosiło o wpisanie swoich uwag w udostępnionej ankiecie. Po przeanalizowaniu wyników developerzy zapowiedzieli gruntowną zmianę wizji gry, aby jak najlepiej dostosować się do oczekiwań wiernych fanów. Mimo że data premiery nie została jeszcze ogłoszona, twórcy co jakiś czas dzielą się ze społecznością efektami swojej pracy. Niedawno zaprezentowali nowy wygląd kretoszczura, który został ciepło przyjęty przez graczy.

Kretoszczur był pierwszym przeciwnikiem, którego bezimienny bohater spotkał na swojej drodze. W oryginale potwór miał krępą budowę ciała, z łatwością można było go również dostrzec z dużej odległości z powodu różowego odcienia skóry. Studio odpowiedzialne za odświeżenie gry zadbało o bardziej "szczurzy" wygląd. Ciało stworzenia zostało odchudzone i wydłużone, podobnie jak ogon. Uwagę przykuwają długie siekacze służące do zadawania głębokich ran przeciwnikowi. Nowy developer całkowicie porzucił różowy kolor, zastępując go odcieniami brązu i szarości. Ma to zapewne związek ze środowiskiem życia gryzonia - nieustanny kontakt z ziemią oraz piaskiem sprawił, iż skórę pokrywa gruba warstwa pyłu. Gracze na Steam bardzo entuzjastycznie podeszli do proponowanych zmian. Niektórzy zauważyli nawet, że nowy kretoszczur przypomina nieco swój odpowiednik występujący w serii gier Fallout.

Źródło: Steam