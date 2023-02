Gothic Remake - twórca opowiada o pracach nad grą, kierunku jej rozwoju i wpływie wersji demo. Górnicza Dolina w połowie drogi

Nowa wersja kultowej gry Piranha Bytes wciąż powstaje, i chociaż nie znamy dokładnej daty premiery, twórcy dość regularnie dzielą się z nami kolejnymi informacjami. Zdecydowanie trudno im będzie sprostać fanowskim oczekiwaniom, nabudowanym w sporej mierze na efekcie nostalgii, ale jak na razie dotychczasowe materiały wyglądają całkiem nieźle. Ostatnio zaś pojawił się obszerny wywiad z jedną z ważniejszych osób w tamtej ekipie, który z kolei został przetłumaczony przez jeden z polskich serwisów związanych z dziedzictwem Piranha Bytes.

Prace nad Gothic Remake wciąż posuwają się do przodu. Na niemieckojęzycznej stronie TechRadar pojawił się obszerny wywiad z jednym z twórców na temat postępów gry.

Niemiecki oddział portalu TechRadar przeprowadził wywiad z Reinhardem Pollice, który pełni obowiązki dyrektora biznesowego THQ Nordic i zarazem kierownikiem hiszpańskiego studia Alkimia Interactive. Dzięki polskiej stronie Gothic Up otrzymaliśmy przetłumaczoną wersję tej rozmowy. Pollice zaznaczył przede wszystkim, że 45-osobowy zespół znajduje się w połowie drogi do celu, a zatem "idealnie w terminie". O ile żaden z aspektów gry nie został ukończony w 100%, o tyle w fazie końcowej prac znajduje się Stary Obóz. Największy nacisk jest teraz kładziony na aspekty graficzne oraz sztuczną inteligencję, z której jakości w swoim czasie słynął oryginał. "Oprócz tego nasze wewnętrzne standardy są również bardzo wysokie. Dotyczą one przede wszystkim jakości animacji, zwłaszcza systemu poruszania się. Tego jak gracz radzi sobie z kontrolowaną postacią, jak ją postrzega, jak reaguje ona na polecenia i jak realistyczne są przejścia między animacjami" - podkreśla Pollice.

Twórcy pracują także chociażby nad kwestia motion capture i systemem walki, mającym przypominać ten z oryginału. Bardzo mocno rozwinięty ma zostać system magii, zarówno pod kątem wizualnym, jak i użytkowym: zaklęcia mają być związane z bogami, pojawi się opcja channelingu, kosztująca oczywiście więcej many. Walka dystansowa będzie miała zaś znamiona z Gothica 3. Pollice nawiązał również do niesławnej wersji demo Gothica. Stwierdził, że przyniosła ona oczekiwany efekt, bo dzięki reakcjom nań dowiedzieli się wiele o oczekiwaniach graczy. "Otrzymaliśmy ponad 30 000 odpowiedzi i jesteśmy za to bardzo wdzięczni społeczności. Ponieważ z tych danych mogliśmy zobaczyć, czego chcą gracze Gothica" - deweloperzy mają zwracać uwagę na każdy szczegół związany z grą, nawet czynność jedzenia jabłek. Jak dodaje, ów grywalny teaser został niemal całkowicie porzucony, za wyjątkiem kilku grafik.

Źródło: Gothic Up