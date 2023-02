Diablo IV - opublikowano filmik przybliżający budowę świata gry oraz przeciwników, na których natrafimy podczas rozgrywki

Wielu graczy wiąże z nadchodzącym Diablo IV duże nadzieje. To będzie doskonała okazja dla Blizzarda, żeby zrehabilitować się po serii poważnych wpadek, do których dochodziło na przestrzeni ostatnich kilku lat. Amerykański deweloper robi wiele, żeby zainteresować graczy swoim nadchodzącym dziełem. Choć kulminacja kampanii promocyjnej dopiero przed nami, to niedawno opublikowany został filmik omawiający konstrukcję świata Sanktuarium i przybliżający przeciwników, z którymi przyjdzie nam się mierzyć.

Diablo IV otrzymało nowy filmik omawiający świat gry i przeciwników. Odwiedzimy co najmniej pięć zróżnicowanych obszarów. Można spodziewać się też bardziej rozbudowanego podłoża fabularnego.

Nadchodząca produkcja Blizzarda ma być niejako powrotem do korzeni. Publikowane dotychczas materiały jasno pokazują, że stylistyka gry mocno nawiązywać będzie do drugiej części. Można zatem oczekiwać mrocznego, posępnego i pełnego makabry świata, co powinno spodobać się osobom, które narzekały na zbyt kreskówkowy charakter Diablo III. Gra ma posiadać pięć unikatowych regionów, spośród których każdy będzie charakteryzował się własną florą i fauną. Deweloperzy zdradzili parę szczegółów dotyczących lokacji. Szczegóły na ich temat prezentujemy w poniższej tabeli.

Nazwa Opis Kedżystan Pustynny region pełen wydm Scosglen Deszczowy obszar inspirowany szkockimi motywami Strzaskane Szczyty Zimowa lokacja wzorowana na rzeczywistych Karpatach Suche Stepy Pustynny region wyróżniający się na tle Kedżystanu głównie większą górzystością Hawezar Obszar obejmujący przede wszystkim mokradła

Można przypuszczać, że twórcy nie zdradzili wszystkiego i w grze będziemy mieli okazję zobaczyć też lokacje utrzymane w bardziej piekielnych klimatach. Warto zauważyć, że charakterystyka ujawnionych regionów mocno przypomina obszary dostępne w grze Diablo II, co zapewne nie jest spowodowane ani przypadkiem, ani lenistwem twórców. Gra ma cechować się otwartym światem, pozbawionym ekranów wczytywania. Co istotne, lokacje wewnętrzne także będą różniły się od siebie w zależności od regionu, który odwiedzimy.

Powrót do korzeni widać także w projektach potworów. Oprócz szeregu nowych przeciwników, w grze znajdziemy również starych znajomych, co jest miłym ukłonem dla weteranów serii. Co ciekawe, Diablo IV zaoferuje różne warianty tych samych oponentów, dostosowane pod kątem odwiedzanego regionu. Nie dojdzie zatem do sytuacji, w której w Strzaskanych Szczytach napotkamy identycznego przeciwnika, co na Suchych Stepach. Podczas eksploracji będziemy mogli także natrafić na bardzo dużych bossów, do których pokonania niezbędne będzie skorzystanie z pomocy innych graczy.

Wyróżnikiem najnowszej produkcji Blizzarda mają być długie i bogate fabularnie zadania poboczne. Seria nigdy nie słynęła ze zbyt skomplikowanej opowieści. Deweloperzy zapowiadają, że ten element zostanie znacząco rozbudowany. Pojawią się też oczywiście krótsze misje. Choć Diablo koncentruje się raczej na radosnym siekaniu setek przeciwników, to wprowadzenie na szerszą skalę elementów fabularnych może być ciekawym eksperymentem. Uwagę zwraca zwłaszcza duży nacisk na zadania poboczne, czyli coś, co nie było zbytnio rozwinięte w poprzednich odsłonach gry. Twórcy zapowiadają także bardzo dużą liczbę miast i wiosek, które można odwiedzić w trakcie wędrówek. Obszary te nie będą instancjonowane, co oznacza, że powszechne będą tam spotkania z innymi graczami.

Diablo IV zadebiutuje najprawdopodobniej 6 czerwca bieżącego roku. Gra zostanie wydana na PC oraz konsole obecnej i zeszłej generacji. Aktualnie można składać zamówienia przedpremierowe na tytuł. Trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 70 euro za standardowe wydanie, czyli w przeliczeniu ponad 330 zł. Jest to niemały wydatek, ale można spodziewać się, że tytuł będzie wspierany przez wiele lat po wydaniu. Premierę poprzedzą zamknięte i otwarte beta testy, które wystartują w drugiej połowie marca.

Źródło: YouTube