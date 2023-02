Blizzard ujawnił oficjalne daty nadchodzącej otwartej bety Diablo IV i możliwość kupienia aż 66 centymetrowej statuetki z gry

Jakiś czas temu pisaliśmy o tym, że na gali The Game Awards został zaprezentowany zwiastun i data premiery Diablo IV. Dziś wiemy kiedy odbędzie się otwarta beta gry i ile będziemy w stanie zobaczyć z najnowszej produkcji Blizzarda. Dodatkowo twórcy udostępniają nam całkowicie nowy trailer oraz możliwość kupienia świetnie wyglądającej, a zarazem pokaźnej, bo aż 66 cm figury jednego z głównych antybohaterów w najnowszej produkcji.

Blizzard obwieścił terminy otwartej bety Diablo IV, zaprezentował nowy oficjalny trailer gry oraz udostępnił możliwość zakupienia pokaźnej figury Inariusa, jednego z antybohaterów najnowszej produkcji.

Otwarta beta gry odbędzie się w dwóch terminach. Pierwszy od 17 do 19 marca będzie udostępniony dla tych, którzy kupili edycję przedpremierową. Natomiast tydzień później (od 24 do 26 marca) dla wszystkich zainteresowanych produkcją. Dotyczy to graczy na platformach: PC (Windows), Xbox Series X/S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4. Wiemy, że pierwsza strefa, zwana jako Fractured Peaks, będzie możliwa do eksploracji w dowolnym czasie. Jednak Blizzard wprowadził limit poziomu postaci na 25 lvl. Niestety, ale nasze postępy w becie nie zostaną przeniesione do pełnej gry, w którą będziemy musieli zacząć grać od nowa.

Blizzar również przestrzega graczy, że kod gry nie jest sfinalizowany do końca, dlatego możemy napotkać problemy ze stabilnością, niedziałające elementy czy nawet glicze. Wraz z udostępnieniem nowego trailera, ruszyła sprzedaż figurki kolekcjonerskiej Inariusa. Około 66 cm statuetka przedstawia jednego z głównych antagonistów serii. Za podobiznę upadłego anioła i kochanka Lilith przyjdzie nam zapłacić oszałamiające 1100 USD. Warto również przypomnieć, że wraz z premierą wrócimy do Sanktuarium już 6 czerwca 2023 roku.

Źródło: Blizzard