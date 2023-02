The Dark Pictures: Switchback VR - Supermassive Games znów będzie straszyć, tym razem na PS VR2. Jest zapis z rozgrywki

Antologia The Dark Pictures znakomicie weszła w rynek, dzięki czemu każda jej odsłona była co najmniej względnie udana. I wygląda na to, że czas spróbować odnieść sukces przy rozwijających się symulacjach wirtualnej rzeczywistości. A jako że w tej chwili Sony potrzebuje większej liczby gier do VR2, zarysowuje się znakomita okazja do wypuszczenia swojego kolejnego horroru w tej formie.

The Dark Pictures: Switchback VR będzie kolejnym tytułem, który ma wykorzystać potencjał PS VR2. Supermassive Games sprawdzi wiele funkcji nowego sprzętu, by wprowadzić gracza w ten immersyjny horror.

W ciągu najbliższych dni na rynku zadebiutuje zbierający przychylne recenzje Horizon Call of the Mountain, ale Sony wciąż na razie brakuje reprezentantów VR2. W drodze jednak mamy nowy projekt studia Supermassive Games, które specjalizuje się w filmowych horrorach. Tym razem z racji platformy sama rozgrywka będzie uproszczona, ale przygoda prezentuje się ciekawie. Wcielimy się w postać, która jedzie pociągiem, by odwiedzić swoją siostrę. Dochodzi jednak do wypadku, po którym mroczne siły będą chciały nas wciągnąć do piekła. Od tego momentu rozpocznie się nasza walka o przetrwanie z przeważającymi siłami zła.

Wygląda na to, że The Dark Pictures: Switchback VR wykorzysta mnóstwo możliwości nowej technologii na PlayStation. Zdecydowanie najciekawiej prezentuje się jak na razie użycie technologii śledzenia wzroku w trakcie pewnej sekwencji, podczas której nie będziemy mogli... mrugać. Dojdzie też rzecz jasna konieczność używania pukawek. I w tym miejscu deweloperzy obiecują odpowiednią responsywność kontrolerów. Pozwoli to chociażby na inne wrażenia przy strzelaniu ze strzelby, a inne ze zwykłych pistoletów. Premiera odbędzie się już 16 marca, a my tymczasem możemy zobaczyć mały pokaz rozgrywki:

Źródło: Youtube