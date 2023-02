Sherlock Holmes The Awakened - premiera z dodatkowym opóźnieniem. Deweloper zdradza przyczynę przesunięcia

Po ostatniej prezentacji wersji demo wydawało się, że nie pojawią się już żadne turbulencje związane z odświeżonym hitem od Frogwares. Tymczasem jednak przypomina o sobie ekstremalnie trudna sytuacja w kraju deweloperów, która zdążyła pogrążyć - albo przynajmniej skomplikować życie - wiele projektów. Tym razem na szczęście nie wygląda na to, żeby komplikacja była jakaś gigantyczna, więc pozostanie nam uzbroić się jeszcze nieco w cierpliwość.

Przez wzgląd na reperkusje związane z najazdem rosyjskich sił Sherlock Holmes The Awakened czeka lekki poślizg i nie zagramy w ten tytuł zgodnie z planem - czyli na przełomie lutego i marca - a nieco później.

Ukraińscy deweloperzy zamieścili materiały, w których przyznali, że nie będą w stanie ukończyć gry w trakcie uprzednio ustalonego okienka. Powodem jest nasilenie się ataków ze strony rosyjskiego agresora, co wpływa na chociażby energetyczną infrastrukturę. Od miesięcy Frogwares musiało regularnie brać pod uwagę zmienne związane z ekstremalnie trudną sytuacją w ich kraju. Przynajmniej nie grozi nam dłuższa obsuwa gry o młodym detektywie z klimatami rodem z Lovecrafta, jako że prace nad projektem znajdują się już na ostatniej prostej.

Deweloperzy poinformowali, że o ile sam remake gry został już ukończony pod kątem zawartości, o tyle potrzeba jeszcze nieco czasu na naprawę pewnych błędów oraz choćby przygotowanie do premiery. Tym samym możemy spodziewać się wyjścia tytułu pod sam koniec marca lub już na początku kwietnia - zapewne jakoś bliżej tego okresu dostaniemy informację o dokładnej dacie. Tym samym Sherlock Holmes The Awakened wejdzie na pecety i konsole PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S oraz Nintendo Switch.

Źródło: WCCFtech