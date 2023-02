Elden Ring - Harry Potter i Ziemie Pomiędzy. Nowy mod wprowadza nieco czarodziejskiego świata

Uniwersum na bazie książek J.K. Rowling z wiadomych względów przeżywa ostatnio kolejny renesans popularności. Kwestią czasu było zatem wprowadzenie poszczególnych jego motywów do jednej z częściej modowanych gier ostatniego roku. Chyba jednak żadne z dotychczasowych alternatywnych spojrzeń na Elden Ring nie przekształcało pewnych kluczowych aspektów tej gry tak mocno, jak zaprezentowany tutaj pomysłowy mod.

Do świata Elden Ring stworzono rozbudowaną modyfikację, która dodaje model Harry'ego Pottera, wachlarz zaklęć z jego uniwersum, czy też możliwość latania na miotle i nowe opcje walki z nią związane.

Garden of Eyes, znany głównie z wysokiej jakości treści związanych z grami From Software, takich jak symulacje starć bossów z Dark Souls czy właśnie Elden Ring i wielu innych. Tym razem dla jego wspierających na Patreonie zostawił nie lada prezent. Zacznijmy od tego, że powstał niezwykle wierny obraz Harry'ego Pottera, który może przyzywać sobie miotłę niczym nasza postać w Hogwart's Legacy. Co więcej, możemy z niej strzelać do wrogów, i to nie byle jakimi spellami, bo znanymi dobrze z uniwersum zapoczątkowanego przez Rowling.

A podziwiając ten mod, warto zatrzymać się przy grze FromSoftware, która może ostatnio została nieco przyćmiona popularnością przez boom na Hogwart's Legacy, ale wciąż czekamy na potencjalną nową zawartość. Jak jeden z użytkowników wypatrzył półtora tygodnia temu, pewne modyfikacje na Steamie mogą być sugestią, jakoby Miyazaki i spółka przygotowywali rozszerzenie dla Elden Ring. Brakuje nam tutaj oczywiście potwierdzenia deweloperów, ale miałoby to sens. Dodane na końcówkę 2022 roku cieszące się wielką popularnością trzy areny do walk PvP jak najbardziej mogły być zaostrzeniem apetytu dla nadchodzącego dużego DLC.

