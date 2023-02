Nowa gra z serii Metro podobno jest już w pełni grywalna. Zapowiedź może odbyć się w niedalekiej przyszłości

Od premiery ostatniej części Metro od studia 4A Games minęło już sporo czasu. Metro Exodus zadebiutowało bowiem na rynku w lutym 2019 roku. Później przypomniano sobie o produkcji wraz z premierą Metro Exodus Enhanced Edition (2021 rok), gdzie oprawę wizualną przerobiono z myślą o wykorzystaniu Ray Tracingu m.in. do globalnego oświetlenia. Choć obecnie czekamy przede wszystkim na S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, wszystko wskazuje na to że jeszcze w tym roku zaprezentowana zostanie nowa część Metro.

Według informacji pochodzących od Toma Hendersona, nowa gra z cyklu Metro od 4A Games jest już w pełni grywalna. Tym samym zapowiedź może nastąpić w ciągu najbliższych kilku miesięcy.

Tom Henderson na łamach Insider Gaming zdradził, iż według jego informacji kolejna gra z serii Metro jest obecnie w pełnej fazie rozwoju oraz jest już grywalna. Ma to być bezpośrednia kontynuacja Metro Exodus, gdzie w skórze Artema przemierzaliśmy postapokaliptyczne tereny Rosji, opuszczając tym samym moskiewskie Metro. O tym, że nowa gra z serii powstaje wiemy już od przynajmniej 2020 roku, kiedy to 4A Games samo dało do zrozumienia, że opracowuje kolejną część. Już wtedy potwierdzono, że nowa gra powstanie z myślą o współczesnych PC oraz konsolach 9. generacji (a więc PlayStation 5 / Xbox Series), by w pełni wykorzystać mocniejsze podzespoły oraz tak przebudować silnik, by od początku opracowywać grę z myślą o wykorzystaniu Ray Tracingu.

Niestety o samej grze nie wiemy obecnie praktycznie nic. Tom Henderson wskazuje jednak, że struktura gry nie ulegnie jakieś ogromnej zmianie i w dalszym ciągu nowe Metro będzie się skupiać na skradaniu, tworzeniu ekwipunku oraz ogólnie na przeżyciu w niebezpiecznych warunkach. Biorąc pod uwagę informację, że gra jest już w pełni grywalna, istnieje spora szansa że produkcja zostanie oficjalnie ogłoszona jeszcze w tym roku. My natomiast jesteśmy już teraz bardzo ciekawi, jak wypadnie ewentualne porównanie kolejnego Metro z nadciągającym S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl.

Źródło: Insider Gaming