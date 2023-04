Gothic 2: Kroniki Myrtany - twórcy modyfikacji zapowiadają dużą aktualizację. Na graczy czeka m.in. tryb hardcore

Kroniki Myrtany: Archolos są przez wiele osób uznawane za najlepszą modyfikację do gry Gothic 2. Fani serii docenili mnogość lokacji, klimat, ścieżkę dźwiękową oraz fabułę, która tym razem nie stawia głównego bohatera w roli wybrańca ratującego świat. Autorzy potwierdzili przygotowywanie dużej aktualizacji, a także udostępnili zwiastun prezentujący najważniejsze nowości. Gracze mogą liczyć na dodatkową zawartość oraz tryb hardcore.

Kilka dni temu twórcy modyfikacji Kroniki Myrtany: Archolos zaprezentowali nowy zwiastun przedstawiający dodatkową zawartość, która miała niebawem wzbogacić rozgrywkę. Z uwagi na datę publikacji materiału, większość osób uznała to za kolejny żart z okazji Prima Aprilis. Niektórzy twierdzili jednak, że ilość pracy włożonej w stworzenie nowości jest zbyt duża, aby zostały one wykorzystane wyłącznie na potrzeby dowcipu. Okazało się, iż podejrzliwi gracze mieli rację - autorzy modyfikacji oficjalnie potwierdzili przygotowywanie dużej aktualizacji nazwanej "Mod of The Decade Edition". Na jakie zmiany mogą liczyć fani serii Gothic?

Przede wszystkim skupiono się na wzbogaceniu i urozmaiceniu świata Archolos. Gracze zmierzą się z dodatkowymi przeciwnikami, odwiedzą nieznane wcześniej miejsca, a także wypróbują nowe wyposażenie. Co więcej, autorzy pozwolą dowolnie modyfikować wygląd głównego bohatera. Marvin będzie mógł zapuścić wąsy lub ogolić głowę. Całkowitą nowością mają być minigry, a jedna z nich może kojarzyć się z Gwintem znanym z Wiedźmina 3: Dziki Gon. Dla weteranów modyfikacji przygotowano tryb hardcore, który zdecydowanie podnosi poziom trudności. Nie wiadomo, kiedy możemy spodziewać się premiery aktualizacji, jednak grupa The Chronicles of Myrtana Team zapewnia, że prace przebiegają zgodnie z planem.

Źródło: The Chronicles of Myrtana Team