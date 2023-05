Gothic Coop - darmowa fanowska modyfikacja pozwala na kooperację przy dwóch pierwszych częściach gry Piranha Bytes

Powracamy do tematyki tej absolutnie kultowej w naszym kraju gry. O ile jednak afera wokół Gothic II: Dzieje Khorinis zdecydowanie nie jest przyjemnym tematem i na tym etapie więcej jest w związku z tym krzyku niż faktycznych informacji, o tyle znajdą się również optymistyczne wieści powiązane z przygodami Bezimiennego. Chodzi o pewien projekt, który powinien zainteresować każdego, kto kiedykolwiek w przeszłości spędzał godziny w Górniczej Dolinie.

Gothic Coop to fanowskie przedsięwzięcie, które pozwala na ogrywanie w trybie kooperacji obu pierwszych odsłon Gothica (wraz z Nocą Kruka), a do tego nawet kilka co popularniejszych modów.

Na przestrzeni tych wszystkich lat pojawiło się mnóstwo modyfikacji do gry Piranha Bytes, które pozwalały na powrót do tego specyficznego uniwersum w różnych formach. A jako że Gothic 3 ogółem przyjęto jako mniejsze lub większe rozczarowanie (nie wspominając już o następnych grach serii, tworzonych przez inne studia), tego typu nostalgiczna podróż nie straciła na wartości. Ukoronowaniem tego wszystkiego wydają się być genialne Kroniki Myrtany, ale wygląda na to, że teraz pojawił się wreszcie pewien brakujący element: tryb kooperacji.

W sieci pobrać można bowiem modyfikację, która pozwala na wspólne przeżywanie przygód w obu pierwszych częściach Gothica (nieodzownie z Nocą Kruka włącznie) i kilku popularnych modach, takich jak Mroczne Tajemnice. Wystarczy zaprosić znajomego do utworzonego specjalnie serweru. W razie jakichkolwiek wątpliwości czy problemów zawsze można dołączyć do specjalnego kanału na Discordzie. Mod można zatem sprawdzać, a poniżej jeszcze kilka kadrów wraz z materiałem wideo od Coldera, czyli samego twórcy:

Źródło: Gothic Coop