Gothic II: Dzieje Khorinis - obszerne materiały z niegdyś wyczekiwanego moda do kultowej gry pojawiły się w sieci

Choć Piranha Bytes wypuszczała na przestrzeni lat kolejne serie - najnowszym IP studia jest Elex, którego druga odsłona pojawiła się w zeszłym roku - prawdopodobnie nigdy już nie przebiją popularności uwielbianej sagi Gothic (ze szczególnym naciskiem na dwie pierwsze części). O pamięci graczy świadczy wiele rzeczy, w tym wciąż powstające mody, na czele z Gothic II: Kroniki Myrtany, który okazał się nieprawdopodobnym sukcesem. Jak sprawa się ma z Dziejami Khorinis?

Spore partie moda Gothic II: Dzieje Khorinis zawitały do sieci. Jakość materiałów nie pozwala jednak na specjalny entuzjazm.

Prace nad tą modyfikacją trwają już dobre kilka lat i jakoś nie widać ich końca. A to już niezbyt dobra sytuacja - zwłaszcza biorąc pod uwagę, że wstępna data premiery wyznaczona była na 2020 rok. W ostatnich dniach doszło do sporego wycieku, którego efekty można zobaczyć na pewnym kanale na Youtube. Jeśli wierzyć udostępnionym fragmentom rozmowy, przyczynić się do tego miała naiwność szefa projektu, mającego udostępnić dane gry osobie podającej się w trakcie konwersacji na Messengerze za... młodą dziewczynę. Tę żenującą sytuację, do jakiej prawdopodobnie doszło (zakładając, że nie mamy do czynienia z np. screenem z ustawionej rozmowy), jednak zostawmy - sprawa rozeszła się po sieci na tyle sprawnie, że chcącemu nie będzie trudno do niej dotrzeć. Skupmy się natomiast na samych materiałach.

I cóż, doprawdy niełatwo jest uwierzyć w jakiegokolwiek rodzaju zorganizowaną akcję promocyjną mającą wzbudzić zainteresowanie po latach marazmu. Same materiały mają być jeszcze z początku 2023 roku, całość zaś wygląda jak nieskończona wersja alfa z kilkoma nieprzemyślanymi pomysłami. W swoim czasie modderzy wycofali się nieco z mediów społecznościowych, uzasadniając to potrzebą spokojnej pracy. Raczej nie ma co specjalnie liczyć na to, że sami twórcy wyjaśnią sytuację po takiej wpadce. A szkoda, bo jeszcze kilka lat temu modyfikacja zapowiadała się obiecująco, a usłyszeć w niej mieliśmy nawet kilku znanych aktorów głosowych - w tym nieżyjących już Andrzeja Gawrońskiego oraz Henryka Łapińskiego.

