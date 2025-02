Kultowy Blood w next-genowej oprawie. Prezentacja wersji demo fanowskiego remake'u na bazie Unreal Engine 5

W roku 1997 Monolith Productions wypuściło niezwykle klimatyczną strzelankę, która do dziś jest ciepło wspominana przez wiele osób, a kilka lat temu dostała nawet delikatny remaster od Nightdive Studios. Aż dziw jednak, że stworzony na bazie tego samego silnika, co Duke Nukem 3D tytuł nigdy dotąd nie otrzymał jeszcze żadnego poważnego usprawnienia. Ale jak to często bywa, sprawy w swoje ręce wzięła scena moderska - na razie w formie wersji demonstracyjnej.

Blood otrzymało wersję demo remake'u na silniku Unreal Engine 5, która została także zaprezentowana na materiale wideo.

Projektów na Unreal Engine 5 powstaje całkiem sporo, choć większość z nich to oczywiście zaledwie demonstracje. Nie wiadomo, jak będzie wyglądała sytuacja z tym, co na razie pokazał nam moder o ksywie bifurcator_x, ale szkoda by było, gdybyśmy mieli do czynienia jedynie z taką wersją. Demo remake'u pozwala zaledwie na rozegranie samego początku, gdzie możemy sobie eksplorować okolicę i wejść w interakcję z co niektórymi jej elementami, ale widać tu potencjał - i nie tylko chodzi o szatę graficzną, ale pozostawienie choć cząstki klimatu z oryginału.

Oryginalnie strzelanka opowiadała o Calebie, diabelskim pomiocie szukającym zemsty na bóstwie Tchernobogu oraz jego organizacji. Tym samym przebijamy się przez kolejne poziomy, by po trupach przerażających wrogów odnaleźć tego, kogo chcemy zgładzić. Rozgrywka w Blood jest niezwykle brutalna i satysfakcjonująca, bo do ubijania kultystów i demonicznych stworów używamy niezwykle różnorodnego arsenału - od wideł i standardowej broni palnej po wyrzutnię rakiet, czy... lalkę Voodoo. Cztery lata temu gra została lekko odrestaurowana, oferując przede wszystkim usprawnienia na współczesne systemy. Można ją kupić chociażby na Steamie.

