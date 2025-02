Unholy - na rynek wchodzi horror od ekipy z twórcami Gears of War, Bulletstorm i Painkiller w składzie. Premierowy zwiastun

Projekt od Duality Games został zapowiedziany już dobre kilka lat temu. Polski zespół złożony z wielu wytrawnych weteranów, pracujących w przeszłości przy tytułach, które trwale zapisały się w historii branży, po dłuższym okresie przygotowań wreszcie wypuścił grę na komputery osobiste, choć posiadacze konsol nowej generacji Sony i Microsoftu będą musieli jeszcze trochę czasu zaczekać. Jak na razie wygląda jednak na to, że zdecydowanie warto.

Unholy pojawiło się na pecetach, robiąc dobre pierwsze wrażenie. Twórcy wypuścili jeszcze jeden materiał promujący premierę horroru.

Lipcowe premiery to swojego rodzaju przedsmak tego, co czeka nas w sierpniu i nade wszystko na jesień, gdy z dawna wyczekiwane tytuły wprost nas zaleją. Po pojawieniu się taki gier, jak druga część Oxenfree, Exoprimal czy Jagged Alliance 3, czas na pozycję, która może nie jest jakoś głośno reklamowana, ale zdecydowanie warto ją sprawdzić - zwłaszcza jeżeli jest się fanem gatunku, który reprezentuje. Obecnie Unholy można zakupić na Steamie 20% taniej. Lekka premierowa obniżka na zachętę jest aktualna do 27 lipca.

Gra wprowadza nas w dwa równoległe światy. Pierwszy to postsowieckie miasto w Europie Wschodniej, drugi zaś ma miejsce w tytułowym Unholy, przerażającej krainie rządzonej przez kastę kapłanów. Saidah, główna bohaterka tej historii, wyruszy na poszukiwania swojego dziecka. Rozgrywka ma łączyć w sobie elementy survival horroru ze skradankowymi sekwencjami i co jakiś czas zagadkami do rozwiązania. A oto premierowy trailer, na którym możecie zobaczyć fragmenty gameplayu, ukazujące chociażby walkę z przeciwnikami:

Źródło: Hook (Youtube)