Dragon's Dogma 2 - mod dodający Path Tracing zmienia oblicze gry. Jednak nawet NVIDIA GeForce RTX 4090 okazuje się za słaba

Dostępne aktualnie technologie śledzenia promieni mają tyle samo zwolenników, co i przeciwników. Jedna strona twierdzi, że jakość oprawy graficznej z włączonym Ray lub Path Tracingiem znacząco się poprawia, natomiast druga nie widzi wartościowych zmian, a skupia się na tym, że technologie te bardzo negatywnie wpływają na wydajność. Nowa modyfikacja do gry Dragon's Dogma 2 pokazuje, że Path Tracing ma spory potencjał, choć obecnie ciężko go wykorzystać w pełni.

Technologia Path Tracingu ponownie pokazuje, że wiele gier może dzięki niej zyskać dużo lepszą oprawę graficzną, aczkolwiek nadal brakuje na tyle wydajnych układów, aby skorzystać z jej pełnego potencjału. Dość dobrze uwidacznia to modyfikacja do gry Dragon's Dogma 2.

Już na wstępie warto zaznaczyć, że omawiana modyfikacja nie jest idealna, gdyż nie implementuje w pełni funkcjonalnego Path Tracingu do gry. Nadal jednak wpływa ona bardzo pozytywnie na aspekt wizualny, choć też nie w każdym przypadku. Po jej instalacji możemy się spodziewać dużo lepszych tekstur (świetnie to uwidacznia poniższy przykład zbroi rycerskiej, która w bazowej wersji wygląda okropnie nienaturalnie), dokładniejszego i korzystniej wyglądającego oświetlenia, czy też dodatkowych szczegółów, których czasem brakuje w grze. Natomiast ciemną stroną rozwiązania jest fakt, że podczas rozgrywki zobaczymy dość sporo niepotrzebnych szumów. Na zewnątrz śledzenie promieni sprawdza się bardzo dobrze, aczkolwiek w pomieszczeniach już niekoniecznie (choć wynika to z możliwości samej modyfikacji, a nie technologii). Niektóre obiekty nie zostawiają także cienia, jednak to z kolei jest efektem tego, że w bazowej wersji gry nie są one uwzględnione.

Można więc przejść do zasadniczej kwestii, a więc wspomnianej wydajności. Path Tracing jest bardzo wymagającą technologią, z którą nie radzi sobie nawet najmocniejszy układ graficzny, jaki jest obecnie dostępny. Portal Digital Foundry do przetestowania modyfikacji posłużył się kartą graficzną NVIDIA GeForce RTX 4090. Dla poprawy wydajności cały czas włączona była technologia DLSS w trybie Performance, z kolei grę uruchomiono w rozdzielczości 4K. W takiej konfiguracji przy podstawowej wersji gry osiągnięto średnio 105 FPS, natomiast po włączeniu dostępnych opcji w Path Tracingu wartość ta spadła do 20 kl/s. Na pełną obsługę tej technologii przyjdzie nam zapewne jeszcze nieco poczekać, ponieważ mimo jej obecności na rynku i tak tylko garstka osób może sobie pozwolić na skorzystanie z pełnych możliwości. Modyfikację znajdziemy pod tym adresem.

Źródło: YouTube @Digital Foundry