Dragon's Dogma 2 - po niespełna miesiącu od premiery gra traci około 90% użytkowników, a deweloperzy szykują nowy update

Nie dotarliśmy jeszcze do półmetka 2024 roku, a już zdążyło pojawić się całkiem sporo kontrowersji. Poza dość spodziewanymi - takimi jak kolejne decyzje podejmowane przez Ubisoft - na listę koniecznie należy wpisać budzącą skrajne odczucia premierę gry Capcomu. Zamiast wychwalanego przez większość osób hitu dostaliśmy bowiem niedostatecznie przygotowaną i wypełnioną irytującymi mikrotransakcjami pozycję. Na efekty nie trzeba długo czekać.

Kontynuacja uznanego action-RPG miała całkiem porządny start. W końcu mówimy o ponad 228 tysiącach aktywnych graczy na Steamie. Obecnie jednak ten trend ciągle spada. Jak wynika ze statystyk na SteamDB, po blisko miesiącu od marcowej premiery zainteresowanie spadło o jakieś 90%. I nie ma co się dziwić - rozliczne kłopoty z optymalizacją, krytyka pewnych elementów gry z designem i fabułą na czele, no i oczywiście niesławne mikrotransakcje musiały odcisnąć swe piętno - a odzwierciedlają to także oceny od graczy, trzymające się w okolicach zaledwie 60% pozytywnych. Ale Capcom nie składa rzecz jasna broni w tej kwestii.

Dragon's Dogma 2 zdążyła już co prawda otrzymać nieco poprawek, natomiast w dalszym ciągu w grze można znaleźć sporo problemów. Twórcy chcą w tym miesiącu puścić kolejny update, w którym wprowadzą także szereg zmian w mechanice. Przykładowo, częstotliwość zarażenia się smoczą plagą spadnie, ponadto symptomy u nosiciela (np. świecące oczy) będą bardziej widoczne. Co więcej, możemy spodziewać się chociażby usprawnień minimapy oraz wyeliminowania wielu problemów związanych z pionkami gracza - takich jak fortunniejsze synchronizowanie ich dialogów względem okoliczności, zniwelowanie przypadków spadania z klifów, usunięcie błędów przy niektórych próbach zbicia im piątki i inne mniej bądź bardziej irytujące przypadłości. Do tego jeszcze dochodzą poprawki tyczące się escort questów, błędów sprawiających, że gracz jest aresztowany za walkę z potworami w mieście oraz wszelakich bugów, łącznie z crashami i freezami. Jaki efekt to wszystko przyniesie, zobaczymy.

To all Dragon's Dogma 2 players



We have an update planned this month with the following adjustments and fixes. We will release them on each platform as soon as they are ready.



Thank you for your patience and support! pic.twitter.com/iGOgP1cjkG