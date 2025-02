Kingdom Come Deliverance 2 z oficjalną zapowiedzią. Premiera w 2024 roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series

Kingdom Come Deliverance zadebiutował na rynku kilka lat temu i praktycznie z miejsca został okrzyknięty jedną z lepszych gier RPG akcji w średniowiecznym klimacie. Gra oferowała bardziej przyziemny lore, bez żadnej magii czy magicznych stworzeń. Zamiast tego dostaliśmy bardzo ładną oprawę audio-wizualną, ciekawą historię oraz questy oraz dość wymagający system walki. O tym, że Warhorse Studios pracuje nad dwójką mówiło się od wielu miesięcy, jednak dopiero teraz czeskie studio zdecydowało się na oficjalne ujawnienie Kingdom Come Deliverance 2. Plusem jest to, że na premierę nie będziemy zbyt długo czekać.

Studio Warhorse oficjalnie zapowiedziało grę Kingdom Come Deliverance 2. Produkcja zmierza na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series, a premiera odbędzie się jeszcze w tym roku, najpewniej jesienią.

Kingdom Come Deliverance 2 jest bezpośrednią kontynuacją jedynki, co oznacza że nie tylko ponownie trafimy na tereny XV-wiecznych Czech, ale również wcielimy się w doskonale już znaną postać Henryka. Pierwszy opublikowany materiał potwierdza, że dwójka to będzie nie tylko dokończenie historii syna kowala, ale przede wszystkim dzieło pod każdym względem większe od pierwowzoru. Trailer na silniku gry (ponownie CryEngine) prezentuje prześliczne, średniowieczne tereny - miasta, pola, zamki czy lasy. Z pewnością będzie na czym zawiesić oko, jednak zasadnym jest pytanie jak twórcy poradzą sobie z optymalizacją. Jedynka pod tym względem była niedopracowana, choć z drugiej strony była ona tworzona przez znacznie mniejsze grono osób. Za Kingdom Come Deliverance 2 odpowiada tym razem 250 osób, więc zespół został znacząco poszerzony. Oby pomogło to także w kwestii technicznych aspektów.

Dwójka zachowa charakterystyczny element pierwowzoru - mowa oczywiście o systemie walki, z jednej strony topornym i ociężałym, ale z drugiej dającym sporo satysfakcji, gdy już się go opanowało. Obszar Czeskiego Raju będziemy przemierzać raz jeszcze z perspektywy pierwszej osoby (FPP). Nie oznacza to, że system ten będzie przeniesiony dokładnie 1:1. Doczeka się on pewnych zmian, by jeszcze wierniej zaprezentować XV-wieczne sztuki walki. W zwiastunie widzimy nie tylko pojedynki na miecze czy ataki łukiem, ale również kuszą czy broń prochową. Jako że mamy do czynienia z produkcją z gatunku RPG, nie zabraknie również rozbudowanych zadań, czy to głównych czy pobocznych, które będziemy mogli wykonywać na kilka różnych sposobów. Twórcy zadbali także o rozszerzenie warstwy filmowej. Kingdom Come Deliverance 2 zaoferuje około 5 godzin przerywników filmowych na silniku gry. Premierę zaplanowano na ten rok na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series. Polacy mogą liczyć na polską wersję językową w postaci napisów, a do tego dojdzie również możliwość włączenia czeskich głosów, by w ten sposób jeszcze bardziej wzmocnić immersję w grze.

Źródło: Warhorse Studios