Kingdom Come: Deliverance 2 - pełna zapowiedź gry już za kilka dni. Studio Warhorse zaprasza na pokaz

Wielu graczy narzeka, że w ostatnich latach brakuje dużych gier RPG z otwartym światem. Oczywiście pojawiło się kilka nowoczesnych i świetnie ocenianych tytułów w tym stylu, ale trzeba przyznać, że opinie te są całkowicie uzasadnione. Z drugiej jednak strony trzeba pocieszać się tym, że prace nad kolejnymi produkcjami od dużych studiów są już w toku. I mowa tutaj nie tylko o nowym Wiedźminie czy szóstej odsłonie The Elder Scrolls. Wszystko wskazuje na to, że lada dzień zapowiedziany zostanie sequel Kingdom Come!

Jest niemal pewne, że kolejną grą studia Warhorse zostanie Kingdom Come: Deliverance 2. Prezentacja nowej produkcji odbędzie się 18 kwietnia o godzinie 20:00 na YouTubie i Twitchu.

Kingdom Come: Deliverance to jeden z najciekawszych RPG-ów ostatnich lat, który pojawił się już wielu różnych platformach - w tym także na Nintendo Switch. Wielu na pewno chciałoby, by twórcy przygotowali stricte next-genową łatkę do tej produkcji, ale ogłoszono już, że takowa aktualizacja nie jest teraz w planach, a zespół skupiony jest na całkiem nowym projekcie. Dziś prawdopodobnie wiemy już, o jakiej grze mowa. Warhorse Studios ogłosiło właśnie, że 18 kwietnia o godzinie 20:00 na YouTubie i Twitchu odbędzie się pokaz nowej produkcji. Nie zdradzono jej tytułu, ale poniżej widoczna grafika raczej wyjaśnia sprawę.

This isn't wishful thinking btw - It is Kingdom 2. — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) April 11, 2024

Jest niemal pewne, że kolejną grą studia Warhorse zostanie Kingdom Come: Deliverance 2, co potwierdza nawet Tom Henderson. Tego samego zdania jest także Billbil Kun, który dodatkowo jest zaskoczony, że tak szybko zdecydowano się na zapowiedź kolejnego "symulatora średniowiecza". Na ten moment niestety nie wiadomo, czym będzie wyróżniać się nowa gra, aczkolwiek wszystko wskazuje na to, że możemy spodziewać się w pełni next-genowej produkcji RPG. Nie pozostaje nam na ten moment nic innego, jak tylko czekać na prezentację kolejnego Kingdom Come.

Źródło: @WarhorseStudios, @_Tom_Henderson_, @billbil_kun