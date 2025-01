Guild Wars 3 - nowa część kultowego MMORPG ma być w produkcji. Jeden z szefów NCSoft zdradził informacje

Druga odsłona Guild Wars została wypuszczona jeszcze w 2012 roku, ale po ponad dekadzie wciąż trzyma się na rynku całkiem dobrze. W zeszłym roku roku zaś wyszło Secrets of the Obscure, oferujące dużo nowych lokacji i szeroko pojętej zawartości, a warto zaznaczyć, że na tym nie koniec. Tymczasem w ostatnich dniach w niekonwencjonalnych okolicznościach pojawiły się informacje o powstawaniu trzeciej części jednej z bardziej rozpoznawalnych serii MMO.

Jak wynika z ujawnionego zapisu niedawnego spotkania NCSoft z inwestorami, Guild Wars 3 znajduje się już w fazie produkcji.

Z racji tego, że zarówno w obecnym, jak i 2025 roku mają się pojawić łącznie dwa kolejne rozszerzenia Guild Wars 2, wieści związane z częścią trzecią mimo wszystko mogą nieco zaskakiwać. Jeden z użytkowników Reddita podał przetłumaczony zapis spotkania z inwestorami NCSoft, które z kolei jest w posiadaniu studia ArenaNet. Guild Wars 3 nie tyle jest zaplanowane (sam ten fakt raczej był do przewidzenia), co znajduje się w fazie produkcyjnej. Na razie nie doczekaliśmy się żadnych szczegółów, aczkolwiek sama ta informacja to nie byle co.

Seria Guild Wars pamięta jeszcze pierwsze lata gatunkowej hegemonii World of Warcraft, toteż niejednej osobie wydawało się, że do tego czasu (a nawet i prędzej) źródełko wyschnie. Tymczasem rzeczony zeszłoroczny dodatek Secrets of the Obscure okazał się renesansem franczyzy, znakomicie się sprzedając i przekonując do siebie masę tak świeżych, jak i wprawionych graczy. Tym bardziej zatem już część fanów wyraziło swoje obawy chociażby o to, czy Guild Wars 3 będzie się trzymać dotychczasowej filozofii, z modelem free-to-play na czele. Nie wspominając już o tym, co stanie się z drugą odsłoną i jej serwerami, gdy dojdzie do premiery. Cóż, na razie i tak musimy zaczekać na więcej danych o projekcie.

Źródło: GamesRadar+