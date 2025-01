Guild Wars 2: Secrets of the Obscure - nadchodzi nowe DLC do szalenie popularnej gry MMORPG

Niezwykle popularna i bardzo dobrze oceniana gra MMO Guild Wars 2 ma już na karku niemal 11 lat. Mimo że oprawa graficzna nie stoi dziś na wysokim poziomie, to grywalność oraz zaniechanie przez twórców dodatkowych miesięcznych opłat sprawiły, że tytuł na growym rynku radzi sobie nadzwyczaj dobrze. Gracze mogą już zacierać ręce, ponieważ już za moment zadebiutuje czwarte rozszerzenie o nazwie Secrets of the Obscure, które można nabyć w przedsprzedaży.

Do kultowej gry MMORPG Guild Wars 2 już niebawem zawita dodatek Secrets of the Obscure. Gracze mogą liczyć na nowe podniebne tereny do eksploracji, które będą stopniowo udostępniane w kolejnych miesiącach.

Rozszerzenie Secrets of the Obscure wprowadzi całkiem ciekawą zawartość do gry. Od teraz będziemy musieli bronić kontynentu Tyria przed najeźdźcami z przestworzy. Zostaną więc dodane nowe podniebne lokacje, które przyjdzie nam zwiedzić (Archipelag Skywatch). Twórcy zapowiedzieli także dodanie różnorodnych opcji walki. Samo rozszerzenie podzielone zostanie na trzy części, które będą stopniowo (mniej więcej co kwartał) wprowadzane do gry. W trakcie każdego z nich zostaną udostępnione nowe miejsca (Wizard's Tower), a sama fabuła będzie rozwijana poprzez rozdziały. Najciekawszym elementem będzie zapewne dodanie instancji Astral Ward (PvE), w której to gracze będą się mierzyć z falami wrogów. Za każdym razem będą one coraz cięższe do pokonania.

Oczywiście znajdziemy także misje oraz zadania, które trzeba będzie wykonać w określonym czasie (Wizard's Vault - dzienne, tygodniowe i regularne osiągnięcia), aby otrzymać specjalną walutę. Wydamy ją później na wszelkiego rodzaju nagrody. W grze spotkamy również tryb, w których dziesięciu graczy będzie walczyć z bossami (Strike Missions). Dla drużyny składającej się z połowy tej liczby będzie dostępny tryb wyzwań. Rozszerzenie możemy nabyć już teraz w pre-orderze na platformie Steam w kwocie 107,81 zł. Natomiast za wersję Deluxe i Ultimate zapłacimy analogicznie 49,99 i 74,99 euro. Taki zakup wiąże się z dodatkowymi bonusami na start. Premiera DLC odbędzie się 22 sierpnia.

