Homeworld 3 - deweloperzy reagują na krytyczne uwagi graczy związane z wersją demo. Rozpiska planowanych poprawek

Wielki powrót po latach kultowej serii wywołał entuzjazm u niejednego gracza. W lutym jednak Blackbird Interactive wypuściło wersję demonstracyjną i nie było już aż tak entuzjastycznie. Krytyka spadłą na wiele elementów, w tym rozczarowujące elementy związane ze sterowaniem. Ale twórcy ewidentnie nie mają zamiaru zwlekać i już teraz przygotowali specjalne oświadczenie ukazujące pracę, którą sobie narzucili w ramach kompleksowych poprawek.

Homeworld 3 przechodzi obecnie przez wiele usprawnień mających naprawić problemy zauważone uprzednio przez graczy w wersji demo.

Gdyby deweloperzy trzymali się wyznaczonego wcześniej terminu, Homeworld 3 byłby już na rynku od jakichś trzech tygodni. Tymczasem jednak poczekamy aż do maja, aż projekt zostanie dopracowany. Ostatnio zaś na Steamie zamieszczono dłuższy materiał, który w kilku punktach opisuje najistotniejsze zmiany. W pierwszej kolejności oczywiście mowa o sterowaniu. Osoby zaskoczone brakiem opcji kompleksowego przypisania klawiszy mogą już odetchnąć z ulgą, bowiem wiadomo już, że w pełnej wersji gry pojawią się trzy tryby: Modern, Legacy i Customize. Ponadto wspomnieć warto w tym przedziale o znaczącym przyspieszeniu ruchu kamery. Wszystkie te elementy powinny być już na starcie, ale lepiej późno niż wcale.

Złożone zmiany dotkną też walki. Przykładowo, statki otrzymają 30% więcej punktów wytrzymałości, poprawie ulec mają również formacje oddziałów, oferujące znacząco większe uporządkowanie i możliwości dowodzenia nimi. Demo cierpiało w tym względzie na całkiem sporo problemów, takich jak chaotyczne rzucanie wszystkiego innego po otrzymaniu komendy czy nagły bezruch. Blackbird Interactive przywraca specjalny przycisk ataku, sprawiający, że nasze statki reagują na zastane zagrożenie w sposób jak najbardziej przemyślany i zorganizowany. Nie zapomniano przy tym o skalowaniu HUD-u, co ma pomóc uniknąć sytuacji, gdy wyświetla się w sposób nieintuicyjny, zakłócając interfejs. Wreszcie War Games, ciekawy tryb kooperacyjny przedłużający rozgrywkę, otrzyma znacznie więcej celów do wykonania. Czy to wystarczy, by Homeworld 3 był godnym następcą klasyków? Przekonamy się 13 maja.

Źródło: Steam