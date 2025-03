Homeworld 3 ponownie opóźniony. Na kontynuację legendarnej serii RTS-ów będziemy musieli jeszcze trochę zaczekać

Homeworld 3 to gra, której mocno wyczekują miłośnicy RTS-ów. Gatunek od dłuższego czasu pozostaje poza głównym nurtem i ze świecą szukać wysokobudżetowych produkcji tego typu. Każda nowa strategia czasu rzeczywistego jest prawdziwym świętem dla ich miłośników. Niestety osoby ostrzące sobie zęby na kolejną odsłonę cyklu Homeworld będą musiały uzbroić się w cierpliwość. Premiera została po raz kolejny przesunięta.

Homeworld 3 nie ukaże się 8 marca bieżącego roku, jak to od pewnego czasu planowano. Na kontynuację znanej serii kosmicznych RTS-ów będziemy musieli poczekać do maja. Jest to już czwarte opóźnienie daty premiery gry.

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że nic już nie zagrozi dacie premiery nowej gry z cyklu. Od dłuższego czasu znamy wymagania sprzętowe produkcji, a w ramach Steam Next Fest ukazała się jej wersja demo. Pełną grę mieliśmy otrzymać 8 marca bieżącego roku. Ku zaskoczeniu wszystkich, na profilu Homeworld 3 w serwisie X ukazał się komunikat informujący o kolejnym opóźnieniu premiery. Wydaje się, że decyzja została podjęta na ostatnią chwilę po tym, gdy do testów pełnej wersji zostały zaproszone osoby spoza studia Blackbird Interactive. W rezultacie do gry ma trafić część zmian, na które zwrócili uwagę testerzy oraz osoby bawiące się wersją demo. Wiązało się to będzie z przesunięciem daty premiery na 13 maja oraz wcześniejszego dostępu dla niektórych użytkowników od 10 maja.

We have an important message regarding the launch date for Homeworld 3. pic.twitter.com/6bHrNAntsF — Homeworld (@HomeworldGame) February 7, 2024

Nie jest to pierwszy tego typu ruch ze strony deweloperów. Strona zbiórki społecznościowej Homeworld 3 sugerowała pierwotnie premierę już 2022 roku. Następnie gra zaliczyła trzy opóźnienia (na 2023 rok, luty 2024 i marzec 2024). Biorąc to pod uwagę, można nabrać podejrzeń, że otrzymamy produkcję nieudaną, która nie będzie w stanie zaoferować jakości charakterystycznej dla dwóch pierwszych części cyklu i samodzielnego dodatku Emergence. Jednakże wersja demonstracyjna oraz wrażenia osób, które miały okazję zapoznać się z pełną wersją, są dosyć pozytywne (ale jednocześnie ostrożne). Kolejne przesunięcie daty premiery, choć zaskakujące, powinno pozwolić na lepsze dopracowanie tytułu. Jest to o tyle ważne, że mówimy tutaj o marce będącej jedną z legend gatunku RTS.

Źródło: @HomeworldGame (X), PC Gamer