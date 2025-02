Steam Next Fest - kolejna edycja festiwalu z setkami darmowych wersji demonstracyjnych. Wśród nich Homeworld 3 i Indika

Firma Valve po raz kolejny zorganizowała Festiwal Next (Steam Next Fest), czyli wydarzenie, poprzez które na platformie Steam mamy możliwość zagrania w setki wersji demonstracyjnych nadchodzących produkcji. Tym razem czekają na nas bardzo ciekawe gry, wśród których nie zabrakło polskiego tytułu, jakim jest Indika. Festiwal pozwala na wypróbowanie każdej z ponad tysiąca propozycji przez ograniczony czas, więc warto skorzystać z tej okazji możliwie szybko.

Steam Next Fest umożliwia graczom rozgrywkę w przeszło tysiąc wersji demo nadchodzących produkcji. Wydarzenie potrwa do 12 lutego 2024 roku do godziny 19:00. Czasu jest całkiem sporo, jednak to samo można powiedzieć o dostępnych grach wideo, więc warto już teraz zapoznać się z ofertą.

Doczekaliśmy się więc pierwszego "Festiwalu Dem" w 2024 roku. Oprócz tego, że otrzymujemy dostęp do 1314 produkcji, to możemy nawiązać bezpośredni kontakt z twórcami, a przy okazji obejrzymy transmisje na żywo z wybranych gier. Tegoroczna edycja nie różni się więc niczym od poprzednich - oczywiście poza dostępnymi grami wideo. Spośród nich warto wspomnieć o tytule Homeworld 3. W tej strategii czasu rzeczywistego ponownie przyjdzie nam wkroczyć do przestrzeni kosmicznej i zarządzać naszą flotą. Nie zabraknie ciekawej historii i widowiskowych starć. Produkcja może przypaść do gustu szczególnie fanom gatunku Sci-Fi.

Jeśli natomiast wolimy gry z gatunku dungeon crawler, to warto zainteresować się tytułem RPG Dungeonborne. Ta dość mroczna produkcja umożliwi nam grę kilkoma rasami - wybór przełoży się bezpośrednio na cały styl gry. Standardowo jak na ten gatunek przyjdzie nam zwiedzać lochy, zbierać skarby i walczyć z przeciwnikami. Tytuł wyróżnia się sieciowym trybem PvPvE, poprzez który będziemy mogli przeżyć całą przygodę w trzyosobowej drużynie. Ciekawą grą strategiczną jest z kolei Millenium, które mocno nawiązuje do znanej niemal wszystkim Sid Meier's Civilization VI. W przypadku otwartych światów, w których dominuje eksploracja i różnego rodzaju misje, warto wspomnieć o tytule Outcast - A New Beginning, który jest sequelem gry z 1999 roku. Wybrane produkcje możemy zobaczyć poniżej, natomiast pełna oferta znajduje się rzecz jasna na platformie z grami cyfrowymi Steam.

